Партия «Новые люди» поддержала создание Экобоксов в Кузбассе

В Кузбассе подведены итоги всероссийского конкурса «Марафон идей». Фото:пресс-служба партии «Новые люди».

Названы лучшие социальные проекты регионального этапа конкурса «Марафон идей».

Во всероссийском конкурсе «Марафон идей» приняло участие 65 регионов. Организатором выступила партия «Новые люди». Участники должны были предложить проект или идею – как можно улучшить жизнь своего района, города, региона или даже всей страны. Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта 2021 года. Подать ее с подробным описанием своей социально значимой инициативы и примерным бюджетом на ее реализацию мог и любой кузбассовец старше восемнадцати лет. Всего от жителей России поступило 15 327 предложений, в том числе из Кемеровской области – 187.

Все полученные заявки были изучены экспертами в центральном штабе «Новых людей», а лучшие рекомендованы для участия в региональных финалах.

Наиболее активно интересуют жителей вашего региона три направления – городская среда, экология и обучающие программы для подрастающего поколения, – отмечает координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев.Фото:пресс-служба п

Проекты вне возраста

– Могу отметить, что проекты, поступившие из Кузбасса и допущенные в финал, в большинстве своем практичны и реальны. Судя по ним, наиболее активно интересуют жителей вашего региона три направления – городская среда, экология и обучающие программы для подрастающего поколения, – отмечает координатор партии «Новые люди» в Сибирском федеральном округе Алексей Рвачев. – Значит, именно на такую повестку дня есть наибольший запрос, и мы в своей работе это учтем.

Жюри марафона допустило до финала в Кузбассе сразу 15 лучших работ. В условиях такой жесткой конкуренции их авторы сразились за призовой фонд в триста тысяч рублей 6 апреля в бизнес-отеле «Олимп Плаза».

Среди финалистов были и студенты, и вполне себе состоявшиеся предприниматели. Впрочем, даже молодежь в ходе презентаций не раз удивила интересом совсем не к местечковым темам.

Из Кузбасса на конкурс поступило 187 предложений. Фото:пресс-служба партии «Новые люди».

Серьезный тон мероприятию задала уже выступившая первой Евгения Владыкина, заявившая, что необходимо решать проблему социальной адаптации среди молодежи. Для этого она предложила создать анонимный чат в telegram, в котором люди смогут круглосуточно получить психологическую помощь и поддержку. Так-же это поможет выявить актуальные темы, волнующие население, будь то качество жизни, уровень образования или отсутствие площадок для развития личности.

Наталья Бердникова предложила свой рецепт борьбы с наркоманией и алкоголизмом – открыть в городе площадку, на базе которой будут располагаться кабинет психологической помощи для проработки внутренних проблем и творческая станция для выступлений поэтов, музыкантов и танцоров, «которая послужит мостом к социализации и наполнит жизни зависимых людей смыслом».

Валерия Мельникова из Кемерова не смогла отыскать в Кузбассе ни одной официальной структуры, занимающейся проблемой домашнего насилия, поэтому она хочет создать фонд, который бы оказывал девушкам и женщинам психологическую и юридическую помощь. Также она хотела Также фонд мог бы заниматься продвижением законопроекта о домашнем насилии.

Жюри марафона допустило до финала в Кузбассе сразу 15 лучших работ. Фото:пресс-служба партии «Новые люди».

Анна Осипова, мать кемеровской девятиклассницы-лицеистки, представила настольную игру, в которой игроки путешествуют по Кемерову, попутно отвечая на вопросы по истории города и выполняя задания. Правда, автор проекта посетовала на высокий бюджет – на сто тысяч рублей, по ее словам, можно будет напечать лишь полсотни экземпляров игры, что не даст возможности даже охватить все образовательные учреждения столицы Кузбасса.

Оксана Спиридонова также говорила о проблемах в сфере сбора отходов. Ее компания в прошлом году стала устанавливать боксы в торговых центрах Кемерова для приема старого текстиля для его последующей переработки в новые материалы. Оксана намерена создать сервис по сбору ненужной одежды у жителей всего региона, но ей необходима помощь для приобретения дополнительных боксов-накопителей.

Михаил Шкуропатский посетовал, что Кузбасс находится вдали от многих курортов, за исключением Шерегеша, поэтому предложил ввести экологический коэффициент за счет федерального и регионального бюджетов для компенсации трат жителей на дорожные расходы.

Среди финалистов были и студенты, и вполне себе состоявшиеся предприниматели. Фото:пресс-служба партии «Новые люди».

Призовой фонд поделили

Рассмотрев представленные предложения, жюри выделили два самых достойных – Анны Осиповой и Оксаны Спиридоновой. Победители получили сертификаты по 150 тысяч рублей на развитие своих идей.

Однако, как уточнил Алексей Рвачев, остальные проекты-финалисты тоже без помощи не останутся. Они будут переданы в комитеты партии для дальнейшего анализа и смогут получить консультативную или ресурсную поддержку. Часть идей, как ожидается, войдёт в предвыборные программы представителей партии на выборах в Госдуму. Другие проекты станут основой для программ кандидатов в депутаты региональных заксобраний и муниципальных советов.

Помимо этого было решено поддержать идею, не требующую финансирования – Михаила Шкуропатского. Как сообщила член жюри Виктория Ивкина, эту инициативу можно будет попробовать решить в рамках федеральной повестки.

Рассмотрев представленные предложения, жюри выделили два самых достойных – Анны Осиповой и Оксаны Спиридоновой. Победители получили сертификаты по 150 тысяч рублей на развитие своих идей. Фото:пресс-служба партии «Новые люди».

Справка:

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На сегодняшний день штабы партии созданы в 73 регионах России. На выборах в 2020 году Новые люди сумели пройти по партийным спискам в четыре региональных парламента, в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях.