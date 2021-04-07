Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется число заболевших и вылечившихся от коронавируса пациентов. Не стал исключением и вторник, 8 апреля.

Так, на утро сразу 53 человека заболели коронавирусом. Общее число кузбассовцев, у которых медики выявили заболевание, достигло 33 677.

Изменилось и число умерших пациентов, на 8 апреля оно составляет 625 человек, трое из которых скончались за последние сутки.

- У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Она проживала в Юргинском районе., - сообщили в оперштабе региона.

Выросла и положительная статистика: 53 ранее заболевших коронавирусом человека выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 715.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1534 человека.