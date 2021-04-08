20 лет роста и созидания. СУЭК совершенствует систему обучения персонала

На сегодняшний день в составе Сибирской угольной энергетической компании действуют 12 учебных центров и пунктов. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

На сегодняшний день в составе Сибирской угольной энергетической компании действуют 12 учебных центров и пунктов. В среднем ежегодно в них реализуется более 450 различных программ, направленных как на обучение тех, кто впервые устраивается на работу, так и на переподготовку, повышение профессионального мастерства штатных сотрудников.

С учетом того, что в угольной отрасли постоянно происходит внедрение новых технологий, оснащение самым современным оборудованием, повышается необходимость в овладении горняками новыми знаниями и умениями. Следовательно, сама система подготовки и развития персонала нуждается в постоянном совершенствовании, улучшении форматов обучающих программ.

В рамках работы семинара его участники – руководители учебных пунктов, специалисты по подготовке кадров – познакомились с основными тенденциями развития мировой и российской угольной отрасли, задачами, стоящими перед СУЭК по повышению операционной эффективности.

Перед собравшимися выступили руководители управления персоналом угольного дивизиона. Состоялся обмен опытом, мнениями по освоению новых методик привлечения персонала, увеличения компетенций сотрудников, создания дополнительных возможностей развития корпоративных учебных центров, совместной работе с профильными учебными заведениями. В семинаре приняли участие и представители СГК.

- Темы для обсуждения на такой площадке самые разные, но все они взаимосвязаны, - говорит руководитель направления привлечения и развития персонала угольного дивизиона Ольга Магсумова. - Например, мотивация, приоритеты при поступлении на работу в компанию. Что людям нравится, и что наоборот отталкивает. Нужно понимать, какие у нас еще есть резервы в подборе персонала, и как их правильней использовать.

С особым вниманием был изучен опыт работы Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс». Сегодня по уровню оснащенности, масштабности и эффективности своей деятельности он занимает ведущие позиции не только в СУЭК, но и в целом в угольной отрасли.

- Мы стараемся, чтобы практически каждый сотрудник предприятий имел возможность повысить свою профессиональную квалификацию в нашем центре, - говорит директор ЦПиРП Алена Каргополова. – Развиваем такое новое направление, как мультискилинг или подготовка «универсального рабочего». Конечно, максимальное внимание уделяется безопасности шахтёрского труда. Люди обязаны ясно понимать, какие их действия, или наоборот, бездействия, могут привести к аварийным ситуациям. Навыки безопасного труда нужно доводить до автоматизма. И это одна из главных задач использования в обучении наших лабораторий, тренажёров, «виртуальной шахты».

Также в рамках сессии состоялось посещение учебных центров компании ЕВРАЗ для знакомства с существующими там практиками в области профобучения.

- Такие семинары безусловно нужны, - отмечает заместитель начальника управления АО "СУЭК-Красноярск" Юлия Васюкович. – Накапливаются вопросы, предложения, которые полезно обсудить с коллегами из других территорий, с представителями руководства дивизиона От уровня кадрового состава предприятий зависит очень многое. И в привлечении, обучении персонала мелочей не бывает.