Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Как изменилась ситуация с коронавирусом на утро 9 апреля? Мы расскажем об этом.

На утро 9 апреля, по данным оперштаба, сразу у 55 человека диагностировали коронавирус. Общее же число кузбассовцев, у которых выявлен ковид с начала пандемии, достигло 33 732.

Также изменилось число умерших пациентов с коронавирусом. На утро сегодняшнего дня оно составляет 628 человек. При этом трое скончались за минувшие сутки.

Есть и положительная динамика: 56 ранее заболевших коронавирусом человека выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 771.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 333 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1509 человек.