Сергей Цивилев: Это была большая коллективная работа

В среду, 7 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отчетную пресс-конференцию «900 дней. Новый этап развития», в ходе которой рассказал о планах по развитию региона к 300-летнему юбилею, а также первоочередных весенних мероприятиях.

Про паводок

Во время пресс-конференции Сергей Цивилев отметил, что прошедшая зима была холодной, а в начале - малоснежной. Поэтому грунт промерз очень глубоко - так же, как и реки. Далее в течение зимы синоптики отмечали превышение норм осадков. Все это может привести к тому, что паводок в 2021 году будет очень серьезным.

Чтобы минимизировать его последствия, сейчас власти региона проводят большую работу. Так, уже заканчивается страхование имущества граждан и муниципального имущества, которое может пострадать от большой воды. Кроме того, в разных районах проходят смотры техники и отработка действий при паводке. На 9 апреля назначены всекузбасские учения, и губернатор призвал жителей региона не волноваться и не паниковать при виде спецтехники.

- Мы готовимся к худшему сценарию, - отметил Сергей Цивилев. - И от того, как мы будем готовы к вызовам, будет зависеть и то, как эффективно мы будем бороться с этой ситуацией.

О новых дорогах

Сергей Цивилев рассказал, что в регионе в скором времени могут быть построены две новые объездные дороги, а также трасса, которая даст выход в Хакасию и Алтайский край.

Глава региона отметил, что одна из объездных дорог соединит Новокузнецк и Междуреченск, минуя Мыски. Сейчас дорога проходит непосредственно по городу Мыски, при этом его улицы не рассчитаны на интенсивный трафик и очень быстро выходят из строя. Вторая объездная дорога может быть построена вокруг Ленинска-Кузнецкого, так как именно там идет большой поток автомобилей из Новосибирска на юг Кузбасса, в частности в Шерегеш. .

В планах и строительство дороги в сторону Абакана.

- Нам очень важна дорога Бийск - Абакан, потому что мы получим дополнительный выход от нас в Хакасию, Красноярск, Алтайский край, в Туву, в конечном итоге и в Китай, и в Монголию, - отметил Сергей Цивилев.

Затронул губернатор и вопрос строительства объездной дороги вокруг областного центра, которую кемеровчане ждут не первый год. Он напомнил, что данный проект включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, подписанную председателем правительства России Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года.

-Это будет четырехполосная дорога, включающая мост через реку Томь и четыре двухуровневые развязки. Задача, поставленная Правительством — реализовать этот проект до 2024 года. Но я ставлю задачу более амбициозную — завершить ее быстрее, — отметил Сергей Цивилев.

Напомним, что на строительство объезда из федерального бюджета будет выделено

21,5 миллиарда рублей – это половина необходимых средств. Вторая часть будет сформирована на основе государственно-частного партнерства. Поэтому за проезд по обходу автолюбителям, скорее всего, придется платить.

В целом же в юбилейный год на ремонт и строительство дорог в Кузбассе будет направлено более 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Про выплату долгов работникам «Алексиевской»

Горняки шахты «Алексиевская» и другие сотрудники, перед которыми у предприятия образовались многомиллионные долги по зарплате, со дня на день получат свои кровные. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что власти региона с 7 апреля приступили к погашению задолженности. Планируется, что все выплаты будут произведены в течение двух недель.

- Деньги у нас есть. Сейчас требуется приехать, оформить документы, и деньги поступят на счета людей, перед которыми есть задолженность, - сказал губернатор.

Напомним, что деньги - более 200 миллионов рублей - на погашение долгов перед работниками шахты «Алексиевская», которая находится в стадии банкротства с 2017 года, были выделены из федерального бюджета.

Об угольном разрезе под Кемеровом

Серьезное беспокойство у жителей областного центра не первый месяц вызывала информация о том, что рядом с городом, а именно – жилым районом Лесная Поляна – может появиться угольный разрез. В ходе пресс-конференции Сергей Цивилев коснулся и этого вопроса, отметив, что появления разреза не допустит.

- Строительства угольного разреза в поселке Андреевка, вблизи жилого района Лесная Поляна, не будет. Мы смогли убедить Федеральное агентство по недропользованию, и оно досрочно отозвало лицензию у ООО «Шахта «Лапичевская» на данном участке. Собственники шахты пытаются оспорить данное решение, судебное разбирательство продолжается, - сообщил Сергей Цивилев.

По его словам, Совет народных депутатов Кемеровского муниципального округа уже принял решение о создании на месте, где планировалась угледобыча, природного комплекса «Петровский». Это значит, что у недропользователя уже не будет возможности исполнить лицензионные условия.

Только цифры

Что будет сделано за два года подготовки к юбилею

-построено 30 новых детских садов;

-открыто 14 новых школ и 28 капитально отремонтировано.

-закуплено 218 школьных автобусов;

-открыто 86 ФАПов и врачебных амбулаторий в территориях области;

-закуплено более 380 единиц нового оборудования для медорганизаций;

-переселено в новое жилье 3,9 тысячи семей;

-отремонтировано 330 учреждений культуры;

-введено в эксплуатацию 18 крупных спортивных объектов;

-построено и отремонтировано 784 километра дорог;

-приобретено 1100 новых автобусов;

-благоустроено 195 общественных пространств и 1022 двора;

-обновлено и построено 635 километров теплотрасс и водоводов, реконструировано более 50 котельных.