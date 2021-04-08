Заставлял изображать йети: бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев раскрыл тайну о снежном человеке

В Кузбассе в честь йети даже ввели новый региональный праздник - День снежного человека. Фото: instagram Амана Тулеева.

К десятой годовщине первого современного упоминания о йети в Кузбассе, бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев приоткрыл над этой историей завесу тайны.

О том как был придуман снежный человек в Кузбассе, а главное, как накручивался последующий ажиотаж вокруг этого существа, экс-чиновник рассказал в своем instagram. Он признался, что сам лично приезжал в Азасскую пещеру, после рассказов шорских охотников, которые клялись, что своими глазами видели двухметрового заросшего шерстью великана, но безуспешно.

- Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к Йети. Как-то сказал Владимиру Макуте: «Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности Родиной Йети?! Пусть приезжают и ищут», - написал бывший губернатор у себя в инстаграм-аккаунте.

Решили — сделали. Заявив о существовании гоминида в границах Кузбаса, тогдашние региональные власти прикладывали все усилия,чтобы Горная Шория и снежный человек привлекали внимание. Посулили даже миллион рублей тому, кто сможет отыскать это существо. Народ на юг Кузбасса повалил валом, а бюджет стал пополняться деньгами.

- Когда интерес затухал, говорил В. Н. Макуте (главе Таштагольского района, - авт.):«Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели. Но конечно потом обязательно отметь его и пусть молчит, не ляпнет лишнего где-нибудь. Как уж там Макута выкручивался – не знаю, но интерес к снежному человеку подогревался», - вспоминает Тулеев.

На публикацию бывшего губернатора Кузбасса отреагировал директор Международного центра гоминологии, известный криптозоолог и кандидат исторических наук Игорь Бурцев.

- Конечно, Тулеев привлекал туристов, он действовал в интересах Кузбасса. Но мы это использовали для продвижения исследований. И получился неплохой тандем. Но ничего он не придумывал, и Макута тоже. Там были реальные факты и без чиновников. А то, что чиновники надевали костюм йети, так это было на массовых мероприятиях, при народе, и никто не принимал этого как йети…На обложке моей книги — фото следа в Азасской пещере…А конструкции в лесу? А съемки ребят в Русско-Урском? А следы у Кунгушевых?…На обложке моей книги —фото следа в Азасской пещере…На следе есть даже папиллярные узоры! И съемка йети от группы Чуданова —уж ее кто только не исследовал! Никаких сомнений в истинности находок! Надо ж знать, что и как подделывать…, - заявил Бурцев.