Отправляемся в космос, слушаем мартовских котов и смотрим легенду о Еноте: как провести выходные в Новокузнецке

«Возвращение Мартовского Кота» - вечер авторских песен, кавер-версий и суперхитов русского рока. Фото: Петр ГРИЦЕНКО.

Рокеры и барды на одном квартирнике

Мартовский кот, который возвращается.

Не так давно отгремели последние композиции рок-квартирника «Мартовский кот», да и март закончился. Но желание петь и радоваться пришедшей весне только усилилось! А потому лучшие исполнители и авторы города решили устроить еще один квартирник - «Возвращение Мартовского Кота». Впервые на одной сцене выступят лидеры мощных рок-групп - Константин Сторожилов из «Седьмого рубежа», Алексей Мальцев из TwinSnakes, Денис Суховейко из «Левого берега», Ксения Чеширская из «Чеширской FM», Дмитрий Хохлов из «Бонум фатум», Александр Столбченко из группы «НАШИ», Николай Архипов и команда - группа Xperience.

Но это еще не все! На одной сцене с известными рокерами выступят авторы и исполнители, поэты и барды Кортик Корт, Михаил Гребенников, Ярослав Васильев, Иван Хоменков. Вас ждет незабываемый вечер авторских песен и кавер-версий и суперхитов русского рока! Будет жестко и душевно, обещаем!

Ресторан «Фонарь»

ул. Ростовская, 11, бронь столов по т.: 8-904-373-71-00

10 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: 300 рублей

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Театр «СинТезис» приглашает зрителей на спектакль «Легенда о Еноте». Фото: Александр БАЖЕНОВ.

Легенда о Еноте

Учимся смелости у отважного зверька.

У каждого народа - свои сказки. И очень часто их темами становятся истории о доброте и смелости, храбрости и боевом духе, умении протянуть руку помощи тому, кто в беде, и умении принять помощь тогда, когда, кажется, весь мир обернулся против тебя.

Есть такие сказки и у индейцев. Слушаешь их - и словно сам заряжаешься храбростью, смелостью и боевым духом. И веришь: доброта и дружба спасут мир, а искренняя вера поможет не падать духом в любой ситуации!

Герои «Легенды о Еноте» так похожи на всех нас, что невольно задаешься вопросом: а точно ли это индейская сказка? Чтобы получить ответ, нужно обязательно побывать на спектакле «Легенда о Еноте». Уверены: после него вы посмотрите на мир вокруг себя другими глазами!

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-42-65

10 апреля, начало в 11.00

Цена билетов: от 170 до 200 рублей

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Он сказал: «Поехали!»

Знакомимся ближе с космонавтами-кузбассовцами.

60 лет назад первый человек отправился в космос. По-детски открытую, искреннюю улыбку Юрия Гагарина все помнят до сих пор, а его знаменитое «Поехали!» и сегодня звучит как сигнал к запуску важных дел, проектов, мероприятий.

А ведь Кузбасс имеет самое прямое отношение к космосу. Именно отсюда, из Кузбасса, родом первый человек, вышедший в открытый космос, - Алексей Леонов, а также участник первого набора в отряд космонавтов Борис Волынов.

И пускай сегодня полеты в космос стали обыденным делом, но ведь каких-то 60 лет назад освоение космического пространства было самой дерзновенной мечтой человека. Еще живо поколение людей, которые были современниками того грандиозного события, открывшего космическую эру в истории человечества.

Выставка проходит в рамках юбилейных мероприятий и рассказывает о первом космонавте Юрии Гагарине, о развитии космонавтики в России на примерах образцов нумизматики, фалеристики и сувенирной продукции.

Экспозицию дополнят фотопортреты космонавтов, стоящих в авангарде освоения космоса, в том числе Алексея Леонова и Бориса Волынова. Выставка дополнена биографическими справками и другими информационными материалами.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей