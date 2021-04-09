В трех школах Кузбасса изменился формат обучения из-за аварийного состояния. Фото: Министерство образования и науки Кузбасса

В трех кузбасских школах из-за аварийного состояния отдельных конструктивных элементов изменился формат обучения. Детей было решено перевести в другие корпуса зданий либо отправить на удаленку.

Все образовательные учреждения региона были обследованы специальной комиссией после инцидента в школе № 2 в Междуреченске. Здесь у пристройки обрушилась крыша и часть стены. В ходе проверки выяснилось, что в Кемерове есть две аварийные школы. Так, в школе № 46, где обучаются 193 ребенка, опасность представляет пристройка. На следующей неделе 48 учеников начальных классов и 43 дошкольника будут переведены в другой корпус. Еще 102 школьника продолжат обучение в другой части здания, на которую специалисты управления городского развития дали положительное заключение.

Опасения вызывает и простенок в школе № 18. Часть учеников уже переведены в очно-дистанционный режим. Всего в школе учатся 586 человек. Они будут заниматься в кабинетах с противоположной опасному участку стороны здания по очереди - часть классов неделю учится очно, часть - дистанционно. Четыре класса - 1 ,4, 9 и 11-й классы будут учиться только в очном формате. Завершится обследование зданий к концу следующей недели, и тогда специалисты скажут, можно ли продолжать в них обучение.

- Безопасность школьников и педагогов - приоритет для нас. Поэтому еще до проведения всех экспертиз, по итогам визуального осмотра, принято решение временно закрыть часть зданий школ и перевести детей в другие корпуса или на дистанционное обучение. На это время всем ребятам, у которых нет технической возможности обучаться из дома, будет предоставлено необходимое оборудование. Со стороны муниципальных органов управления образованием, министерства образования и науки Кузбасса также будет оказана методическая, психологическая и другая необходимая помощь школьникам, их родителям и учителям, - сообщила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

Проблемы обнаружились и в школе № 10 города Белово - здесь также выявлен ряд дефектов. Теперь необходимо инструментальное обследование здания, в связи с чем 651 школьника перевели на дистанционное обучение до получения результатов экспертизы. Как сообщили в управлении образования администрации города Белово, 9 апреля школьники поучаствуют вне школы в Дне здоровья. Занятия субботы, 10 апреля, будут проведены в резервные дни согласно учебному плану.