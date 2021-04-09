Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

Как изменилась ситуация с коронавирусом на утро 10 апреля? Мы расскажем об этом.

По данным оперштаба, сразу у 56 человек диагностировали коронавирус. Общее же число кузбассовцев, у которых выявлен ковид с начала пандемии, достигло 33 788.

Также изменилось число умерших пациентов с коронавирусом. На утро сегодняшнего дня оно составляет 631 человек. При этом трое скончались за минувшие сутки.

Есть и положительная динамика: 49 ранее заболевших коронавирусом человека выздоровели. Таким образом, в Кузбассе число тех, кто одолел болезнь, составляет 32 820.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1530 человек.