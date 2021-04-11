Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 апреля: 2 умерли, 59 заболели, 58 выздоровели

Самое важное и актуальное о коронавирусе в регионе на 11 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

На утро 11 апреля еще у 59 кузбассовцев выявили коронавирус. На сегодняшний день общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 33 905 человек.

Отметим также, что 58 человек за прошедшие сутки выздоровели, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 32 931.

Число умерших с подтвержденным COVID-19 составляет 634 человека. О последних двух случаях летального исхода стало известно утром 11 апреля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1823 человека.