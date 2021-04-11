Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется ситуация с коронавирсом. Так, за минувшие сутки выросло как число заболевших и выздоровевших, так и умерших.

На утро 12 апреля в Кузбассе выявлено 59 новых случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 33 905 человек.

Кроме того, у 58 ранее заболевших пациентов, на утро понедельника тесты на ковид показали отрицательные результаты. Таким образом, отмечен 32 931 случай выздоровления со дня первого диагностированного случая ковида в региона.

Два пациента с коронавирусом за сутки умерли. Общее число случаев летального исхода достигло 634 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1823 человека.