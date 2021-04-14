Керосинник для своих, уличное искусство в музее и настоящий цирк с Фунтиком: что ждет новокузнечан в эти выходные

Выставка «Неделя уличного искусства» будет работать до 30 апреля. Фото: Иван ИВОЛИН.

Неделя уличного искусства. В стенах

Идем на парадоксальную выставку.

Парни и девушки с баллончиками краски в руках - это самые настоящие художники. Только холстами им служат стены, а для некоторых работ нужны строительные леса или автовышки. Так и появляются философские или хулиганские граффити на стенах домов. К слову, в течение нескольких лет граффитисты преображали пространство Новокузнецка, и благодаря им арки домов на проспекте Металлургов и улице Бардина стали частью уличной галереи художественного искусства и просто любимыми местами для граффити.

Граффити-райтеры - это особая порода художников. Они рисуют не только на стенах, но и на холстах в студиях, создают живописные, графические, mixed media произведения искусства и digital art: постеры, цифровые коллажи. Именно такие работы, а также снимки, сделанные на фестивалях стрит-арта фотографами из России и Германии, представлены в Новокузнецком художественном музее на выставке «Неделя уличного искусства». Работать она будет до 30 апреля.

Впрочем, только музеем выставка не ограничивается. 18 апреля, в 12.00, пройдет мастер-класс по рисованию граффити для школьников, а в 15.00 - экскурсия по выставке. А 25 апреля, в 12.00, стартует экскурсия по галерее стрит-арта под открытым небом. Вход на эти мероприятия свободный, однако необходима предварительная запись!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Запись на мастер-класс и экскурсию по телефону:+7-905-911-5582

Цена входного билета в музей: от 100 до 200 рублей

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Неуловимый Фунтик с блеском и юмором выйдет из всех сложных ситуаций, чтобы вырваться из лап коварной госпожи Беладонны. Фото: Театр драмы Кузбасса.

Ловкость рук и никакого мошенничества!

Следим за захватывающими приключениями Фунтика.

Жил да был поросенок Фунтик. Маленький такой, ловкий и неуловимый. И его безусловные таланты решила использовать в криминальных целях коварная госпожа Беладонна. Уж она-то точно знала: из обаяшки Фунтика можно легко вырастить ловкого мошенника!

Да вот у Фунтика оказалось слишком доброе сердце, и он решил, что больше не хочет быть орудием преступления в нечистых руках - и сбежал. И попал к дядюшке Мокусу. Тот, как оказалось, тоже ценил ловкость рук, но при этом не допускал никакого мошенничества.

Сможет ли поросенок с преступным прошлым стать любимцем публики? Дано ли ему использовать во благо харизматичность и ловкость? Об этом вы узнаете на гастрольном спектакле театра драмы Кузбасса.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

17 апреля, начало в 12.00

Цена билетов от 350 до 600 рублей

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Кульминацией праздника станет грандиозное представление на манеже от цирковых студий города Новокузнецка. Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ.

Цирковая феерия в Новокузнецке

Отмечаем День цирка ярко и весело.

В третью субботу апреля во всем мире отмечается Всемирный день цирка. На всю Россию сегодня приходится чуть больше 40 стационарных цирков, и один из них - в Новокузнецке. При том, что этот город не является областным центром! Жители юга Кузбасса с удовольствием бывают на гастрольных представлениях, а ребятишки - занимаются в цирковых студиях. К слову, среди традиций новокузнецкого цирка - проведение Всероссийского фестиваля «Под сводом старого шатра». Но это все - будни цирка.

А 17 апреля состоится большой праздник, посвященный Всемирному дню цирка. В фойе цирка пройдут яркие мастер-классы цирковых студий, чествование ветеранов циркового искусства, увлекательные конкурсы и розыгрыш пригласительных в Новокузнецкий цирк. А кульминацией праздника станет грандиозное представление на манеже от цирковых студий города Новокузнецка. Начнется оно в 16.00.

Цирк

ул. Кирова, 70, т.: (384-3) 77-45-28, 77-54-45

17 апреля, начало в 14.30

Вход свободный

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В выходные - керосиним!

Подпеваем Константину Кулясову на «Керосиннике для своих».

Давайте отметим выходные теплым акустическим концертом «Керосинник для своих» лидера группы «АнимациЯ» Констанина Кулясова. Душевная атмосфера, серьезные разговоры и легкомысленные шутки, максимальная близость к артисту - все это ждет вас на концерте, который будет проходить в ресторане «Фонарь».

Наверняка вам захочется подпевать Кулясову про журавлей, которые без виз и кредитов летают на Бали; про Васю, дружащего с девайсами, но не с головой; про то, что если надо, - можем повторить, если надо. А еще - про особую любовь: «Я люблю свою Родину, вроде бы…». Даже нефанатам «Анимации» эти песни знакомы, они звучат на радио и как саундтреки к фильмам. А теперь вы сможете услышать их в живом исполнении. Итак, покеросиним в выходные?

Ресторан «Фонарь»

улица Ростовская, 11. Заказ билетов на танцпол и бронь столов по т.: 8-904-373-71-00

18 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: 1200 рублей