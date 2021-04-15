Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в территории Кузбасса

Первую партию, поступившую в регион, распределили по всем прививочным пунктам области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кузбассе продолжается вакцинация от коронавируса. На вчерашний день прививки от этой инфекции получили уже 147 380 человек, 66 307 из них - в возрасте от 60 до 96 лет. Завершили вакцинацию, то есть получили второй компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак», более известной как «Спутник V», 93 839 человек. Такие данные привела заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова на прошедшем вчера брифинге.

Прививки без очередей

Поставить прививку можно как в медицинских учреждениях, где работают 129 стационарных прививочных пунктов, так и в торговых центрах, где располагаются временные. А еще, как сказала Оксана Абросова, работают 50 мобильных прививочных пунктов, которые выезжают в отдаленные территории или в организации, подавшие заявку о коллективной вакцинации. Во временных пунктах прививки ставят по живой очереди, если желания ждать нет - то можно записаться через «Госуслуги» или по номеру 122 в любой поликлинике, независимо от места жительства или прикрепления полиса ОМС. Главное, взять его с собой, а также паспорт и СНИЛС, отправляясь в больницу.

Кстати, ждать очереди на прививку долго не придется: в регионе создан достаточный запас «Спутника V»: на вчерашний день количество имеющихся доз превышало количество желающих привиться более чем в два раза.

Тоже два компонента

А на днях в Кузбасс поступил новый вид вакцины - «ЭпиВакКорона», которая была разработана в новосибирском ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор». Она, к слову, тоже двухкомпонентная, то есть вводить ее придется дважды. Но если у «Спутника V» повторное введение разрешается не ранее, чем через 21 день (позднее тоже можно), то у новосибирской - только в период между 14-м и 21-м днем. Но у нее есть другой плюс: ее можно хранить при температуре до +8 градусов, а значит, для ее транспортировки не требуется холодильник. Поэтому минздрав Кузбасса рекомендовал медицинским учреждениям прививать ею маломобильных граждан на дому.

Оксана Абросова подчеркнула, что прививать «ЭпиВакКороной» могут и обычных кузбассовцев при ее наличии в прививочных пунктах. Но пока что в регион поступило 1620 доз этой вакцины, и ее распределили по всем из них. Поэтому шанс, что достанется новосибирская, - мал.

Однако вакцины в регион поставляют каждую неделю.Поэтому в региональном минздраве ожидают, что желающие поставить именно новосибирскую вакцину, смогут это сделать уже в ближайшем будущем.

Третья волна подступает?

Прививка от коронавируса позволит кузбассовцам уберечься от многих проблем. С начала апреля в регионе заболеваемость ковидом растет. Медленно, но верно. Накануне количество новых случаев составило уже 64, тогда как еще в конце марта колебалась около 50 в сутки.

Кроме того, в Кузбассе уже зарегистрирован первый случай заболевания южноафриканским штаммом коронавируса. Его выявили у женщины, вернувшейся с отдыха в Танзании.

КОНКРЕТНО

Пункты вакцинации в ТЦ Кузбасса

Кемерово - «Лапландия», «Север»;

Новокузнецк - «Планета», «Сити Молл», «Новоильинский»;

Прокопьевск - «Простор»;

Белово - «Сибирский городок»;

Юрга - «Виктория».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала пандемии в Кузбассе:

- заболели: 34 155,

- умерли 641,

- выздоровели - 33 136.