Ледоход-2021 в Кузбассе оказался необычным

Плывущие по течению льдины жители области в течение предстоящей недели увидят еще не раз. Фото: Федор Баранов.

В Кузбассе начался ледоход. Этой весной он особенный: если в предыдущие годы сперва ото льда освобождались реки, впадающие в главную водную артерию нашей области, то в этом году все иначе - Томь самая первая скинула свой ледовый панцирь. Причем первым - вечером 14 апреля - вскрылся участок в Крапивинском районе, а затем за неполные сутки Томь освободилась ото льда почти на всем своем протяжении - от Новокузнецка до границы с Томской областью.

- Пока еще подо льдом остаются верховья реки у Междуреченска и ее притоки -Уса, Мрассу, Кондома на своей большей части.Также стоят Кия и Яя. Из-за минимальной человеческой деятельности ледоход на них традиционно начинается примерно через неделю после вскрытия Томи. Хотя, конечно, сроки могут меняться из-за погоды, и мы ожидаем, что и этой весной они сократятся до трех-пяти дней, - сообщила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.

Так что плывущие по течению льдины жители области в течение предстоящей недели увидят еще не раз. Синоптик также отметила, что ледоход в Кузбассе считается завершенным, когда вскроются все реки.

К слову, перед вскрытием в Томи традиционно поднялся уровень воды, но с началом ледохода - вновь снизился. До критических отметок далеко. Тем не менее погодные условия способствуют активному снеготаянию, и ситуация может обостриться в любой день: запасы снега велики, а грунт из-за поначалу морозной и малоснежной зимы промерз на три метра.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что кемеровчанам довелось увидеть и еще одну особенность вскрытия Томи - ложный ледоход.

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Как сообщили в администрации Таштагольского района, происшествие не вызвало подтопления территории. Затор вскоре ушел, а льдины остались. И механизатору организации, которая обслуживает дороги, пришлось расчищать путь от ледяных глыб бульдозером. За что мужчина и получил благодарность от местных жителей.

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