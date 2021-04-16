В Кузбассе отчим истязал пасынка раскаленным утюгом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецком районе 32-летний местный житель издевался над 11-летним пасынком прижигая ему утюгом руки и ноги. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело и даже предъявили обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Кемеровской области.

Об издевательствах отчима над пасынком стало известно после того, как ребенок на протяжении нескольких дней не ходил в школу. Педагоги забили тревогу и обратились в полицию. Семью мальчика посетили инспекторы ПДН, так как она состояла на профилактическом учете. Зайдя в семью, сотрудники увидели, что ребенок весь в ожогах. Позднее у него обнаружили ожоги мягких тканей правого бедра, правой голени, области левого коленного сустава, левой голени, правой кисти. Мальчик рассказал полицейским, что повреждения ему причинил отчим утюгом. Накануне мать ушла, а он остался дома с нетрезвым отчимом, который и поиздевался над ребенком. Скорую помощь пострадавшему мальчугану родители вызывать не стали.

Его забрали из семьи и отправили в больницу, где сейчас он и находится. Как оказалось, мужчина жил с женой и ее сыном и неоднократно мучил 11-летнего пасынка. Вопрос, почему не вмешивалась его супруга - мать мальчика остается открытым. Теперь ее тоже собираются привлечь к уголовной ответственности: вопрос о возбуждении дела уже решается. К слову, ранее женщину уже лишили родительских прав на двух других детей.

В Следкоме сообщили, что в настоящее время мужчина задержан и признается в содеянном. Теперь ему грозит лишение свободы до семи лет. Решается вопрос о заключении под стражу на время следствия.