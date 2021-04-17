Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб опубликовал информацию о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем последние новости на утро 18 апреля.

Всего за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 67 жителям. В итоге с начала пандемии на территории региона коронавирус обнаружен у 34 287 человек.

Еще 53 человека за прошедшие сутки выписаны из больниц. Они уже отправились домой к своим родным и близким. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 33 247 человек.

Однако не все смогли пережить это заболевание. Сейчас общее число умерших достигло 644 человек. За минувшие сутки скончались еще два пациента.

Кроме того, в настоящее время 396 пациентов находятся в инфекционных больницах, где им оказывают помощь медики. Еще 2 400 человек пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции. Им пришлось ограничить общение с другими людьми из-за того, что они могут болеть коронавирусом.