Мошенники позвонили руководителю банка в Кемерове

Мошенники, как правило, звонят на все номера подряд.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Заместитель управляющего кемеровского отделения крупнейшего российского банка Игорь Чепеньков рассказал, как лично столкнулся с мошенниками, которые позвонили ему на мобильный и представились сотрудниками службы безопасности.
Между аферистами и банкиром произошел забавный диалог. Приводим его дословно.
- Вы давали доступ к своему мобильному банку кому-нибудь?
- Да, конечно.
- Кому?!
- Жене.
- Зачем?!
- Как я могу от неё что-то скрывать?
После недолгой паузы собеседница, а это была молодая женщина, все же решила продолжить диалог.
- Когда вы были в банке последний раз?
- Сегодня, уехал оттуда в 7 вечера.
- А между вами и сотрудником банка не произошла ссора?
- Нет, сегодня все было хорошо.
- А до этого было?
- Ну... может быть...
- Когда?
- Да сложно вспомнить, я же там с утра до вечера каждый день нахожусь.
- ... не поняла...
Звонившая опять взяла паузу, но затем продолжила беседу.
- Информация о подозрительных транзакциях передана нами в правоохранительные органы, они уже возбуждают уголовное дело!
- Спасибо!
- В смысле «спасибо»? - уже не сдержавшись, удивилась собеседница и потребовала назвать адрес отделения банка, который Игорь Чепеньков посещал последний раз - там срочно нужно провести следственные действия!
И только после его ответа, мол, вообще-то завтра рабочий день, еще следственных действий нам там не хватало, женщина окончательно поняла, что позвонила не тому человеку и бросила трубку.
- Смешно, конечно, но многие люди все ещё попадаются на уловки мошенников и теряют свои деньги, - констатирует Игорь Чепеньков и призывает кузбассовцев не доверять незнакомцам, которые звонят под видом сотрудников службы безопасности банка, и ни в коем случае не передавать им данные, с помощью которых они могут получить доступ к счетам, в том числе и короткие коды, приходящие в эсэмэсках.
МЕЖДУ ТЕМ
Жертвами аферистов становятся и банковские работники
Банкиры тоже люди. О чем говорит случай, произошедший в 2020 году в Кемерове. Жертвой аферистов стал сотрудник банка, которому мошенники позвонили на мобильный телефон прямо во время рабочей смены. И молодой человек, забыв, что сотрудники службы безопасности никогда не звонят первыми клиентам, поверил, что прямо сейчас с его счетом произошли какие-то подозрительные транзакции и доверил им данные своей карты, откуда затем были списаны более 20 тысяч рублей.