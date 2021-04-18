Мошенники позвонили руководителю банка в Кемерове

Мошенники, как правило, звонят на все номера подряд. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Заместитель управляющего кемеровского отделения крупнейшего российского банка Игорь Чепеньков рассказал, как лично столкнулся с мошенниками, которые позвонили ему на мобильный и представились сотрудниками службы безопасности.

Между аферистами и банкиром произошел забавный диалог. Приводим его дословно.

- Вы давали доступ к своему мобильному банку кому-нибудь?

- Да, конечно.

- Кому?!

- Жене.

- Зачем?!

- Как я могу от неё что-то скрывать?

После недолгой паузы собеседница, а это была молодая женщина, все же решила продолжить диалог.

- Когда вы были в банке последний раз?

- Сегодня, уехал оттуда в 7 вечера.

- А между вами и сотрудником банка не произошла ссора?

- Нет, сегодня все было хорошо.

- А до этого было?

- Ну... может быть...

- Когда?

- Да сложно вспомнить, я же там с утра до вечера каждый день нахожусь.

- ... не поняла...

Звонившая опять взяла паузу, но затем продолжила беседу.

- Информация о подозрительных транзакциях передана нами в правоохранительные органы, они уже возбуждают уголовное дело!

- Спасибо!

- В смысле «спасибо»? - уже не сдержавшись, удивилась собеседница и потребовала назвать адрес отделения банка, который Игорь Чепеньков посещал последний раз - там срочно нужно провести следственные действия!

И только после его ответа, мол, вообще-то завтра рабочий день, еще следственных действий нам там не хватало, женщина окончательно поняла, что позвонила не тому человеку и бросила трубку.

- Смешно, конечно, но многие люди все ещё попадаются на уловки мошенников и теряют свои деньги, - констатирует Игорь Чепеньков и призывает кузбассовцев не доверять незнакомцам, которые звонят под видом сотрудников службы безопасности банка, и ни в коем случае не передавать им данные, с помощью которых они могут получить доступ к счетам, в том числе и короткие коды, приходящие в эсэмэсках.

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Жертвами аферистов становятся и банковские работники

Банкиры тоже люди. О чем говорит случай, произошедший в 2020 году в Кемерове. Жертвой аферистов стал сотрудник банка, которому мошенники позвонили на мобильный телефон прямо во время рабочей смены. И молодой человек, забыв, что сотрудники службы безопасности никогда не звонят первыми клиентам, поверил, что прямо сейчас с его счетом произошли какие-то подозрительные транзакции и доверил им данные своей карты, откуда затем были списаны более 20 тысяч рублей.