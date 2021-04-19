Кузбасские реки выходят из берегов

Река перекрыла участок дороги около 50 метров. Фото: Сибуправтодор.

Погодные условия, установившиеся в конце прошлой недели в Кузбассе, поспособствовали вскрытию рек на севере региона: ледоход начался на Яе, Чебуле и Кие. Причем последняя преподнесла неприятный сюрприз: в понедельник, 19 апреля, близ села Чумай на реке образовался затор льда и за каких-то три часа уровень воды поднялся почти на 2,6 метра - до 530 сантиметров. И это при том, что опасным уровнем, при котором начинается подтопление территорий, считается уже отметка в 550 сантиметров. На момент публикации статьи данных об изменении уровня не поступало, но синоптики предполагают, что сегодня-завтра возможен дальнейший подъем воды.

Но не одна Кия доставила неприятные минуты кузбассовцам. Так, в минувшие выходные вышла из берегов река Шурап, протекающая через Березовский, и затопила мост и дорогу на улице Нижний Барзас, по которой местные жители ездили на станцию Бирюлинская, где находится частный сектор и несколько многоквартирных домов.

- После получения сигнала дорожными службами в течение 30 минут территория моста была огорожена сигнальными лентами, утром 17 апреля выставили ограждение для ограничения движения и прохода по мосту. Проезд для жителей оперативно организован через территорию ООО «Березовские коммунальные системы». Вопрос находится на контроле администрации Березовского, - прокомментировала «КП» случившееся пресс-секретарь главы городского округа Наталья Ашейчик.

Река Шурап смыла мост на улице Нижний Барзас в Березовском. Фото: группа "Подслушано в Березовском", vk.com.

А в Юргинском районе в субботу, 17 апреля, разлился небольшой приток Томи - речка Лебяжья и затопил участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» - подъезд к городу Томску. Причем этот участок служил объездом закрытого на ремонт основного моста через Лебяжью. И хотя под водой оказались всего около 50 метров дороги, но проезд по ней оказался невозможен из-за уровня воды и течения.

Ради безопасности на данном участке ограничили движение транспорта: экипажи ГИБДД дежурят с обеих сторон закрытого участка длиной шесть километров и пускают водителей в объезд, организованный через деревню Безменово и село Проскоково того же Юргинского района. Кроме того, для предупреждения водителей размещены соответствующие знаки и схема объезда.

Уровень реки, резко поднявшийся во второй половине дня 17 апреля, по-прежнему превышает критическую отметку. Пока проезжая часть остается под водой, дорожники не могут приступить к полномасштабным восстановительным работам. В данный момент специалисты укрепляют границы размытого участка, чтобы не допустить распространения разрушений. По данным «Сибуправтодора», который обслуживает федеральную трассу Р-255 «Сибирь», ликвидацией последствий размыва дороги занимаются около 40 человек с привлечением почти 30 единиц техники. Как только река вернется в свои берега, дорожники приступят к восстановительным работам.