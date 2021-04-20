Супруга губернатора Кузбасса заработала в 2020 году в пять раз больше мужа

За 2020 год Сергей Цивилёв заработал почти 8 000 000 рублей. Фото: Анна Цивилева Instagram.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. Документ появился на сайте администрации региона.

Годовой доход главы региона составил 7 855 955,75 рубля. При этом у губернатора нет недвижимости, находящейся в собственности, но есть находящиеся в пользовании гостиница площадью 17,6 квадратных метра и две квартиры площадью 98,9 и 43,7 квадратных метра. Из транспортных средств у Сергея Цивилева трицикл BRP Can-am Spyder RT. Также у губернатора за прошлый год появились спайдер BRP Can-am RD Spyder RT и снегоболотоход Can-Am Traxter XMR HD10.

А вот супруга губернатора Анна Цивилева за 2020 год смогла заработать 42 606 051,45 рубля. В собственности у держателя 70 процентов акций якутской компании «Колмар» есть земельные участки площадью 37 и 1796 квадратов, жилой дом на 441,9 квадрата, квартиры на 98,9, 98,2 и 72,2 квадрата. Также у Анны Цивилевой в декларации фигурируют хозстроение площадью 113,3 квадрата и три машино-места. Также у супруги губернатора есть автомобиль Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700. В пользовании у Анны Цивилевой, как и у супруга, есть гостиница площадью 17,6 квадратных метра.

Отметим, за 2019 год Сергей Цивилев задекларировал доход в 11 032 599 рублей. В собственности у него был только трицикл BRP Can-am Spyder RT. В пользовании у Цивилева в 2019 году были две квартиры - 43,7 и 98,9 квадрата и гостиница в 17,6 квадрата.

А вот его супруга Анна Цивилева за 2019 год смогла заработать 32 559 837 рублей. В собственности у Цивилевой земли в 37 и 1796 квадратов, жилой дом - 441,9 квадрата, три квартиры - 98,9, 98,2 и 72,2 квадрата. Также у супруги губернатора Кузбасса уже тогда были три машино-места, а из техники Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC, Hyundai Tucson и снегоход Yamaha VT 700.