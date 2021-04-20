Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля: 3 скончались, 66 заболели, 57 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 66 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 491 человек. Общее число умерших - 650, причем трое пациентов скончался за минувшие сутки.

Вместе с этим еще 57 кузбассовец выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 409 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 432 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2563 человека.