Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля: 68 заболели, 54 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 68 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 559 человек. Общее число умерших - 650, за минувшие сутки смертей нет.

Вместе с этим еще 54 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 463 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 446 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2571 человек.