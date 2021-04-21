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Общество21 апреля 2021 7:24

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля: 68 заболели, 54 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 апреля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 68 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 559 человек. Общее число умерших - 650, за минувшие сутки смертей нет.

Вместе с этим еще 54 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 463 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 446 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2571 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости