Жительницу Кузбасса оставила умирать в подъезде скорая помощь

Кузбасский следком проверяет информацию об отказе скорой забрать умирающую. Фото: olga3766 Instagram.

Жительница Анжеро-Судженска рассказала в соцсетях об инциденте, произошедшем в ее доме. История вызвала широкий общественный резонанс.

По словам горожанки, по дороге в магазин она увидела лежащую на лестнице возле подъездной двери женщину, которой было плохо. Она лежала на ступенях и не смогла внятно ответить, что произошло.

— Я у нее спросила что с ней, так далее и тому подобное. На что она отвечала еле как: не помнит, как ее зовут, где она живет и так далее, — написала жительницу.

Дальше она вызвала скорую, дождалась бригаду и рассказала медикам о том, что удалось выяснить о состоянии неизвестной.

— Потом пошла в магазин, потом мне рассказали люди, что они, мол, матерились: типа какого … нас вызвали, мы не обязаны людей таскать. В магазине я была минут 10, пришла домой, открыла дверь в подъезде и увидела такую картину… — рассказывает девушка.

После этого была попытка узнать в скорой, почему они не забрали женщину, но, как пишет девушка, ответа ей не дали и просто положили трубку. А, проверив пульс, девушка поняла, что женщина уже мертва.

— Наша уважаемая скорая помощь первый раз, когда приехала, просто затащила ее в подъезд и уехала … Я просто не понимаю, зачем такие люди идут работать в медицину, если они относятся халатно так к людям, — сообщила жительница.

Кузбасский следственный комитет, заявил что, они начали проводить доследственную проверку по факту смерти жительницы Анжеро-Судженска в подъезде многоквартирного дома.

— Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру «скорой помощи» поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.