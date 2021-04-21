"Хорошо, что родители проявили благоразуме": ГИБДД и Следком Кузбасса прокомментировали видео с детской коляской на эвакуаторе

Фото: кадр видео из instagram-аккаунта областной клинической детской больницы.

Житель Кемерова организовал необычную встречу из роддома для жены и новорожденного сына.

Медперсонал роддома №5 при областной детской клинической больнице уже сложно удивить: молодые отцы при выписке украшают площадки перед окнами роддома цветами и шарами. Зимой на снегу рисуют огромные сердца. Заказывают лимузины и салюты. Но у жителя Кемерова это получилось: забирать семью молодой отец приехал на эвакуаторе, который был украшен воздушными шариками с установленной на нем коляской.

По словам отца, на эвакуаторе он работал около года, поэтому директор дал добро на организацию такой встречи из роддома. Сейчас на этой технике работает его напарник, который и согласился помочь. Все-таки первенец – дело такое. Мальчика молодые родители назвали Львом.

Видео необычной выписки опубликовала пресс-служба медучреждения.

Мнения кемеровчан, увидевших этот видеоролик, разделились: одни умиляются, что такая встреча очень трогательна, другие обвиняют родителей в глупости, которая небезопасна для ребенка.

Но спешим успокоить читателей: в коляске на эвакуаторе малыша не было.

Как пояснили в пресс-службе областной детской клинической больницы, молодые родители с малышом отправились в дорогу на легковом автомобиле, эвакуатор выступал только машиной сопровождения.

- Хорошо, что родители оказались благоразумными, потому что в противном случае за нарушение правил перевозки детей водителю грозил бы штраф в три тысячи рублей. Напомним, даже из роддома ребенка нужно везти не на руках у мамы, а в специальном детском удерживающем устройстве – автолюльке, которая обеспечит безопасность малыша, - прокомментировали «Комсомолке» в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Кемеровской области.

Кроме административной, водителю грозила бы и уголовная ответственность.

- Если бы такой факт произошел, то налицо были бы признаки преступления по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности» и только при условии, что ребенок доехал бы до места без происшествий. За что предусмотрено наказание от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до одного года лишения свободы. Пострадай ребенок во время такой поездки и статья будет более «тяжелой»: в зависимости от последствий, вплоть до причинения смерти по неосторожности, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ кузбасского Следкома Надежда Ананьева.