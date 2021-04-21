«Люблю его за простоту»: фанат Гены Букина сделал его тату на все предплечье

Виктор Логинов родился и вырос в Кемерове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необычно выразил свою любовь к главному герою сериала «Счастливы вместе» Гене Букину 18-летний москвич. Парень набил себе на все предплечье его изображение.

Тимур — так зовут парня, признался корреспонденту «Комсомолки», что с самим Виктром Логиновым никогда не общался, а вот с его Геной Букиным знаком с раннего детства.

- Мама у меня смотрела этот сериал, и я тоже поневоле смотрел, вот, видимо, и запомнился этот образ. Потом я подрос и стал уже осознанно наблюдать за жизнью Гены Букина. Я люблю его за простоту, за настоящую искренность, таких в других сериалах нет, за его отношение к жизни: чтобы с Геной, с его семьей ни случилось, в итоге все счастливы.

Когда Тимур надумал сделать тату, причем в стиле реализма, то сразу остановился на любимом герое. Родители к решению сына отнеслись лояльно, отговаривать не стали. Так что, задумано — сделано.

Размеры татуировки - 20х8 сантиметров. Фото: Екатерина САРДАКОВА

На татуировку Тимур и мастер потратили почти целый день: на подготовку к сеансу - выбор экскиза, рисунок потребовалось около трех часов, на сам процесс - четыре. Татуировка заняла почти все предплечье — 20 сантиметров в высоту и 8 — в ширину. Не выходя из салона, парень выложил фото результата в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм, отметив Виктора Логинова и сопроводив снимок надписью: «Не так давно Геннадий Букин был только в телеэкранах. Теперь и на моей руке есть его частичка. Огромное спасибо Виктору Логинову, за его работу и труд».

Поступок фаната актер оценил: поделился снимком в сторис и прокомментировал:

- Неожиданно. Теперь и в бронзе, и на коже. Спасибо. Приятно!

Примечательно, что на коже Гену Букина изобразили спустя десять лет после открытия ему бронзового памятника в Екатеринбурге. Но это чистая случайность!

Друзья парня к сериалу равнодушны, но работу мастера, а главное - поразительное сходство с Виктором Логиновым / Геной Букиным оценили на отлично.