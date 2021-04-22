Минздрав Кузбасса прокомментировал смерть женщины, оставленной скорой помощью в подъезде

Первые итоги служебной проверки уже имеются. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне Кузбасс шокировала история, произошедшая в Анжеро-Судженске: местная жительница Ольга Лисина рассказала в социальных сетях, что медики скорой помощи бросили умирающую женщину в подъезде, где она и скончалась.

По словам Ольги, 20 апреля, выйдя из дома в магазин, она обнаружила на улице лежащую женщину - сожительницу соседа по подъезду и вызвала к ней скорую помощь. По словам девушки, она решила набрать «03» потому, что соседка отвечала еле-еле, не помнила, как ее зовут, где она живет и так далее.

Дождавшись бригаду, Ольга со спокойной душой ушла по делам, а вернувшись спустя десять минут, обнаружила женщину, которую, по ее мнению, медики должны были увезти в больницу, уже в подъезде и без признаков жизни.

Картину произошедшего Лисина установила благодаря другой соседке, по словам которой приехавшие на вызов медики просто дали понюхать женщине нашатырный спирт, занесли ее в подъезд, ругаясь при этом, что они не обязаны таскать людей, и уехали.

Сразу после публикации в социальных сетях региональный минздрав и Следком Кузбасса начали проверки: первый - служебную, второй - доследственную - по признакам преступления, указанным в статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному».

- Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей и причину ее смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе областного управления СК РФ.

Тем временем минздрав Кузбасса уже озвучил первые, предварительные, итоги проводимой проверки. И версия медиков имеет отличия от версии жильцов.

Так в пресс-службе ведомства подтвердили факт вызова бригады скорой на улицу Маркса, 8, который поступил в 16.24.

И по прибытии фельдшеры действительно обнаружили лежащую на земле женщину. Но рядом стоял мужчина, который назвался ее сожителем. От них обоих исходил выраженный запах алкоголя. От осмотра и оказания медпомощи женщина отказалась. Бригада скорой помогла мужчине завести женщину в подъезд и вернулась на станцию.

Позднее поступил повторный вызов на тот же адрес. Прибыв на место, бригада медиков констатировала смерть женщины.

Ольга Лисина подтверждает, что сожитель умершей соседки находился неподалеку, но считает, что женщина настолько плохо говорила, что не могла отказаться от медицинской помощи, тем более дать письменный отказ.

Теперь установить все обстоятельства произошедшего предстоит Следственному комитету. По окончании проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении.