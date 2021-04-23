«Библионочь-2021», выставка с изюминкой и погружение в историю: как провести выходные в Кемерове

24 апреля состоится Х Всероссийская акция «Библионочь». Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова.

«Библионочь-2021»

Знакомимся с миром Маленького Принца.

24 апреля состоится Х Всероссийская акция «Библионочь». По традиции к ней присоединятся все библиотеки Кузбасса, в каждой из которых для посетителей приготовлена своя программа. Например, в Государственной научной библиотеке имени Федорова запланирована специальная программа - «Мир Экзюпери» (по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»). На 18 площадках-астероидах участников акции ждут космовикторины, квесты, квизы, выставки картин, информационных ресурсов и робототехники, онлайн-игры, космический аквагрим, живая музыка в рамках праздничных концертов молодежных вокальных и танцевальных коллективов, спектакли кемеровских любительских театров «5-й угол» и «Ярус», а также постановка «Мой Есенин», созданная в библиотеке в рамках проекта «Театр книжный».

Кроме того, во время «Библионочи» гости Федоровки смогут приобрести книги издательства «Комсомольская правда». В книжной зоне будут представлены коллекции: «Собрание сочинений Василия Пескова», «Великие художники» и «Лучшие художники современности», «Великие музеи мира», «Великие святые», а также серия «Великие романы о любви», где собраны самые трогательные, страстные, невероятные истории любви всех времен и народов.

Мы ждем вас с 18.00 до 22.00. Справки по телефонам: (384-2) 35-38-09, +7-923-505-11-46.

Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

24 апреля, начало 18.00

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У кемеровчан есть уникальная возможность увидеть работы великих французских художников. Фото: Надежда БОЙКОВА.

Прикоснуться к впечатлениям

Идем на выставку с изюминкой.

У кемеровчан есть уникальная возможность увидеть работы великих французских художников - в Кузбасском центре искусств открылась выставка «Клод Моне и великие импрессионисты».

В галерее представлены знаковые работы шестерых авторов - как главных представителей импрессионизма, стоящих у его истоков, так и творцов, у которых был неклассический взгляд на это направление: Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега и Камиля Писарро.

Выставка даст зрителю возможность лично увидеть труды художников, чьи картины отказывались признавать и покупать современники. Само название их стиля изначально носило пренебрежительный характер и было придумано критиками. Также посетителям в доступной форме расскажут, почему импрессионизм не прижился и в России, которая в те годы уже переживала определенные революционные настроения.

Особенность выставки: кроме факсимильных копий полотен посетители увидит их видеопроекции, причем полотна оживут прямо на глазах зрителей.

Посетить экспозицию кемеровчане и гости города смогут до 10 мая.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: (3842) 75-07-88

Время работы: ежедневно с 11 до 20.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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В отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея ежедневно проходят тематические мастер-классы, посвященные военной технике. Фото: Кузбасский краеведческий музей.

Военная техника: от модели до истории

Участвуем в мастер-классе и экскурсии.

В отделе военной истории Кузбасского государственного краеведческого музея ежедневно проходят тематические мастер-классы, посвященные военной технике. Например, в ходе мастер-класса «Легендарный ЛИ-2» каждый желающий сможет изготовить уникальную открытку с моделью пикирующего в воздухе самолета, а мастер-класс «Танки Победы» включает в себя создание из пеноплекса моделей советских танков периода Великой Отечественной войны. Под руководством специалиста каждый участник мероприятия изготовит своими руками модель легендарного танка Т-34 и сможет оставить изготовленную модель себе в качестве сувенира. После мастер-класса проходит экскурсия «Курская битва» с рассказом о военной технике, принимающей участие в самой крупной танковой баталии в истории. Также посетители музея узнают о подвигах танкистов и великих танковых боях и смогут познакомиться с другой знаменитой советской техникой времен Великой Отечественной войны в ходе обзорной экскурсии по экспозиции отдела военной истории.

Кузбасский краеведческий музей (отдел истории)

Притомская набережная, 1а, т.: (384-2) 36-86-09

Время работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей