Шутки в глухомани, пронзительная выставка и концерт в джаз-клубе: как провести выходные в Новокузнецке

История про семейные ценности и широкую русскую душу. Фото: Эльвира ЛАБЕР.

Шутки в глухомани

Пытаемся понять себя с помощью спектакля.

Прекрасный спектакль про нас, про Россию поставил новокузнецкий любительский театр «Самолет». Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу поставлена по одноименной пьесе новосибирца Игоря Муренко. Несмотря на то, что действие происходит где-то в конце прошлого века, ее и сейчас смотреть не менее интересно.

Вопреки холоду и стуже, в сибирской глубинке жизнь кипит и плещет через край. Из-за недоразумения затеваются похороны мужичка Саньки. Много народа съехалось, чтобы проводить его в последний путь. Да и сам Санька решает подыграть родне, приехавшей из города на его похороны - и укладывается в гроб, притворившись мертвым. Он хочет воспользоваться случаем и увидеть - как к нему на самом деле относятся в деревне, сильно ли будет горевать его жена, в любви которой он за всю жизнь так и не удостоверился. Всего этого хватает, чтобы начавшийся на печальной ноте спектакль превратился в комедию, полную казусов и неожиданных поворотов, сдобренную деревенским говором и обычаями.

Вся постановка смотрится на одном дыхании.

Это хорошая, веселая комедия. Что подтверждает тот факт, что эту комедию к 2020 году поставили уже 88 раз в России и странах СНГ. О важном здесь тоже будет, но не поучительно-назидательно, а скорее, чтобы зритель сам для себя что-то вынес, мог увидеть, понять и возможно немного поменять себя.

Динамичный сюжет, харизматичные актеры, множество шуток будет в этом спектакле. И молодежь, и зритель постарше сможет насладиться юмором и не сдерживать эмоции.

Центр культуры и театрального искусства

ул. Тольятти, 74, т.: (384-3) 76-10-50

24 апреля, начало 18.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Персональная выставка рисунков кемеровского хирурга Руслана Меллина «Моя «больная» реальность…». Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

Хроники пандемии

Идем на выставку, увидеть которую должен каждый.

В Центральной городской библиотеке имени Гоголя проходит персональная выставка рисунков кемеровского хирурга Руслана Меллина «Моя «больная» реальность…» Автор в самый пик пандемии прошел две вахты в инфекционном госпитале на базе областного перинатального центра и делал зарисовки тушью в перерывах между тяжелыми сменами в ковидарии. Рисуя, он пытался справиться со стрессом, доверить бумаге боль и страх, все переполнявшие душу чувства и эмоции. Получилось очень искренне и пронзительно.

На выставке представлено около 50 зарисовок Руслана Меллина из «красной зоны». Работы художника впечатляют всех, кто их видит. И без преувеличения они стоят того, чтобы в эту реальность вгляделось как можно больше людей.

Центральная городская библиотека имени Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 70-08-61

Время работы: понедельник - пятница, с 10.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Вход свободный

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Сольный концерт Анастасии Мицкой «Женщина-вселенная». Фото: Губернаторский джаз-клуб «Геликон».

Женщина-вселенная

Подпеваем хитам известных исполнителей.

В Губернаторском джаз-клубе «Геликон» в рамках проекта «Творческие портреты» состоится сольный концерт Анастасии Мицкой «Женщина-вселенная».

Анастасия Мицкая не только артистка Губернаторского джаз-клуба «Геликон», гитарный исполнитель и вокалистка, но и талантливый преподаватель, ученики которой неоднократно одерживали победу на различных конкурсах профессионального мастерства.

Излюбленный музыкальный контекст Анастасии - сплав жанров советской эстрады и современной музыки в стиле ретро, фолк-рока и бардовской песни. В концертной программе прозвучат произведения из репертуара Анны Герман, Муслима Магомаева, Евгении Таджетовой, группы «Мельница» и других любимых широкой публикой исполнителей.

В концерте также принимают участие Олеся Смертина (гитара), Ольга Смирнова (скрипка, синтезатор, блок-флейта), Юрий Кабанов (ударные, перкуссия), Елена Жилина и Анастасия Сулицина (бэк-вокал) и учащиеся музыкальной студии джаз-клуба «Геликон».

Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23, +7-913-122-02-88

23 апреля, начало 19.00

Цена билетов: 200 рублей