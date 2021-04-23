Шутки в глухомани, пронзительная выставка и концерт в джаз-клубе: как провести выходные в Новокузнецке

История про семейные ценности и широкую русскую душу. Фото: Эльвира ЛАБЕР.
Шутки в глухомани
Пытаемся понять себя с помощью спектакля.
Прекрасный спектакль про нас, про Россию поставил новокузнецкий любительский театр «Самолет». Эта история про семейные ценности и широкую русскую душу поставлена по одноименной пьесе новосибирца Игоря Муренко. Несмотря на то, что действие происходит где-то в конце прошлого века, ее и сейчас смотреть не менее интересно.
Вопреки холоду и стуже, в сибирской глубинке жизнь кипит и плещет через край. Из-за недоразумения затеваются похороны мужичка Саньки. Много народа съехалось, чтобы проводить его в последний путь. Да и сам Санька решает подыграть родне, приехавшей из города на его похороны - и укладывается в гроб, притворившись мертвым. Он хочет воспользоваться случаем и увидеть - как к нему на самом деле относятся в деревне, сильно ли будет горевать его жена, в любви которой он за всю жизнь так и не удостоверился. Всего этого хватает, чтобы начавшийся на печальной ноте спектакль превратился в комедию, полную казусов и неожиданных поворотов, сдобренную деревенским говором и обычаями.
Вся постановка смотрится на одном дыхании.
Это хорошая, веселая комедия. Что подтверждает тот факт, что эту комедию к 2020 году поставили уже 88 раз в России и странах СНГ. О важном здесь тоже будет, но не поучительно-назидательно, а скорее, чтобы зритель сам для себя что-то вынес, мог увидеть, понять и возможно немного поменять себя.
Динамичный сюжет, харизматичные актеры, множество шуток будет в этом спектакле. И молодежь, и зритель постарше сможет насладиться юмором и не сдерживать эмоции.
Центр культуры и театрального искусства
ул. Тольятти, 74, т.: (384-3) 76-10-50
24 апреля, начало 18.00
Цена билетов: от 100 до 200 рублей
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Персональная выставка рисунков кемеровского хирурга Руслана Меллина «Моя «больная» реальность…». Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.
Хроники пандемии
Идем на выставку, увидеть которую должен каждый.
В Центральной городской библиотеке имени Гоголя проходит персональная выставка рисунков кемеровского хирурга Руслана Меллина «Моя «больная» реальность…» Автор в самый пик пандемии прошел две вахты в инфекционном госпитале на базе областного перинатального центра и делал зарисовки тушью в перерывах между тяжелыми сменами в ковидарии. Рисуя, он пытался справиться со стрессом, доверить бумаге боль и страх, все переполнявшие душу чувства и эмоции. Получилось очень искренне и пронзительно.
На выставке представлено около 50 зарисовок Руслана Меллина из «красной зоны». Работы художника впечатляют всех, кто их видит. И без преувеличения они стоят того, чтобы в эту реальность вгляделось как можно больше людей.
Центральная городская библиотека имени Гоголя
ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 70-08-61
Время работы: понедельник - пятница, с 10.00 до 20.00, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00
Вход свободный
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Сольный концерт Анастасии Мицкой «Женщина-вселенная». Фото: Губернаторский джаз-клуб «Геликон».
Женщина-вселенная
Подпеваем хитам известных исполнителей.
В Губернаторском джаз-клубе «Геликон» в рамках проекта «Творческие портреты» состоится сольный концерт Анастасии Мицкой «Женщина-вселенная».
Анастасия Мицкая не только артистка Губернаторского джаз-клуба «Геликон», гитарный исполнитель и вокалистка, но и талантливый преподаватель, ученики которой неоднократно одерживали победу на различных конкурсах профессионального мастерства.
Излюбленный музыкальный контекст Анастасии - сплав жанров советской эстрады и современной музыки в стиле ретро, фолк-рока и бардовской песни. В концертной программе прозвучат произведения из репертуара Анны Герман, Муслима Магомаева, Евгении Таджетовой, группы «Мельница» и других любимых широкой публикой исполнителей.
В концерте также принимают участие Олеся Смертина (гитара), Ольга Смирнова (скрипка, синтезатор, блок-флейта), Юрий Кабанов (ударные, перкуссия), Елена Жилина и Анастасия Сулицина (бэк-вокал) и учащиеся музыкальной студии джаз-клуба «Геликон».
Губернаторский джаз-клуб «Геликон»
ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23, +7-913-122-02-88
23 апреля, начало 19.00
Цена билетов: 200 рублей