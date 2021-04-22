Кузбасс станет пилотом новой программы жилищного строительства

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО.

Накануне Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. И упомянул в нем Кузбасс, причем не один раз.

Так, например, глава государства отметил, что регион наряду с Тюменской, Тульской и Сахалинской областями станет одной из пилотных площадок для реализации программы льготного кредитования застройщиков. Реализовано это будет через институт развития «ДОМ.РФ». Он будет привлекать ресурсы с финансового рынка через размещение облигаций. За счет субсидий федерального бюджета «ДОМ.РФ» сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке - порядка трех-четырех процентов годовых. За счет дешевых кредитов стоимость будущих новостроек должна уменьшиться, а значит, свои жилищные условия сможет улучшить большее количество кузбассовцев.

Другой темой, которой коснулся президент в своей речи, стал известный кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш. Владимир Путин привел его в пример, когда говорил о программе льготных кредитов на 15 лет для строительства и модернизации туристической инфраструктуры в регионах, например гостиниц. Взять такие кредиты предприниматели смогут всего под три-пять процентов годовых. Кроме того, глава государства назвал Шерегеш одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма.

Третьей темой, в которой был упомянут Кузбасс, и в частности Новокузнецк, стала реализация национального проекта «Экология». Президент отметил, что проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий будут поддержаны на уровне государства. И уже в этом году с помощью механизма госгарантий начнется обновление Новокузнецкого алюминиевого завода: там будут установлены новые фильтры, что станет еще одним шагом в работе по улучшению экологической обстановки в городе.

- Я благодарен президенту за уделяемое Кузбассу внимание. Напомню, что 2 марта он дал ряд важных поручений по вывозу кузбасского угля на восток, а также поручил подготовить программу социально-экономического развития региона. Уже 6 марта председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал эту программу в Кемерове. Нашему региону эта поддержка была крайне нужна. Правительство Кузбасса и я лично сделаем все, чтобы озвученные президентом решения и задачи были реализованы на территории области с максимальной точностью и в установленные сроки, - сказал Сергей Цивилев после послания президента Федеральному собранию.