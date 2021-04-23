Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля: 67 заболели, 2 скончались, 51 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 67 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 695 человек. Общее число умерших - 654, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 51 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 558 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 483 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2661 человек.