Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 7:13

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля: 67 заболели, 2 скончались, 51 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 апреля.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 67 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 695 человек. Общее число умерших - 654, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 51 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 558 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 483 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2661 человек.

Яндекс-статистика.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости