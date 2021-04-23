Послание из прошлого: кемеровчанка получила письмо спустя 41 год

Жительница кузбасской столицы была изумлена, когда получила письмо спустя 41 год. Фото: Скриншот видео.

Жительница кузбасской столицы была изумлена, когда получила письмо из советской эпохи.

В 1980 году племянник мужа кемеровчанки Людмилы отправил ей письмо из армии. Его часть располагалась в соседнем с Кемеровской областью Алтайском крае. Однако до адресата послание дошло только спустя более 40 лет.

Как сообщает Рен ТВ, женщина давно сменила место жительства. Горожанке повезло еще и с тем, что недавно новая хозяйка квартиры нашла в почтовом ящике конверт. Получившая письмо кемеровчанка опубликовала пост в соцсети и хозяйка нашлась. Получательница и ее родственник, тот, что отправлял письмо, были в шоке.

— Так обычно только во время Великой Отечественной войны такое бывало, но не в 21 веке. У нас был специально отведенный час для написания писем. И всех заставляли писать письма. Вот и сочиняли сидели, кому написать. Вот давай тетке напишу. Она все-таки как-никак любимая тетка, самая старшая, — рассказал автор письма.

К слову, ситуация интересна тем, что Почта России заявляет об отсутствии у них такого конверта. В учреждении отметили, что в случае пересылки письмо прошло бы через отделение связи и почтальона. Сотрудники также не знают, кто именно мог опустить конверт в почтовый ящик.

В любом случае, событие порадовало как отправителя письма, так и получателя.