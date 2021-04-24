Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 апреля: 69 заболели, 1 скончался, 57 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно в регионе меняется ситуации с коронавирусом. Так, на утро 24 апреля выросло число как заболевших и умерших, так и выздоровевших.

По данным оперштаба, еще у 69 жителей Кузбасса тесты на коронавирус оказались положительными. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составляет 34 764 человек. Выросло и число тех, кто выздоровел. На сегодняшний день уже 33 615 кузбассовцев вылечились от коронавируса, 57 из них – за минувшие сутки. Общее число умерших составляет 655 человек, о еще одной смерти стало известно 24 апреля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 494 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 743 человек. Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.