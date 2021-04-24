Двое детей провалились под лед и утонули в Кузбассе

Дети провалились под лед и утонули в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В Кемеровской области случилась трагедия: двое детей провалились под лед и утонули. Погибшим было пять и 11 лет.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель проходил мимо искусственного водоема и заметил тела мальчиков. Он вытащил их на берег, однако дети уже были мертвы. Тогда он позвонил в полицию.

- 24 апреля текущего года около 16:00 поступило сообщение об обнаружении в городе Прокопьевске в искусственном водоеме тел 5- и 11-летнего мальчиков. По версии следствия, в дневное время местный житель, проходя мимо искусственного водоёма, заметил в воде двоих детей. Мужчина вытащил мальчиков на берег, однако они признаков жизни не подавали. О произошедшем он сообщил в правоохранительные органы. По предварительным данным, дети могли гулять у водоема. Следует отметить, что на водной поверхности имеется лед, — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, а именно за причинение смерти по неосторожности. Следователям предстоит проанализировать причины и условия, из-за которых случилась трагедия.