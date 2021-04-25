Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы следим за развитием событий и о самом важном сообщаем вам.

На утро 25 апреля еще 69 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Кузбассе. В общей сложности с начала пандемии зарегистрированы 34 764 случая заболевания ковидом.

Выздоровевших - 33 615, из них 57 - за минувшие сутки. Также продолжает расти количество умерших людей, которым ранее диагностировали ковид. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии составило 655 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 494 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 743 человека.