Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля: 68 заболели, 2 скончались, 53 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 68 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 898 человек. Общее число умерших - 659, за минувшие сутки 2 скончались.

Вместе с этим еще 53 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 724 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 515 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2820 человека.