В Кузбассе пенсионерка перевела 7 миллионов рублей в «МММ» в надежде на компенсацию

Пенсионерка установила рекорд более семи миллионов перевела мошенникам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 73-летняя пенсионерка установила рекорд - более 7 миллионов перевела мошенникам из-за того, что она хотела получить компенсацию от «МММ». Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником «МММ» - финансовой пирамиды, которая была ликвидирована в 1997 году. Он сообщил, что организация снова начинает работу и хочет выплатить кемеровчанке 1,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи. Мужчина рекомендовал открыть счет в ближайшем отделении банка, а также предоставить его реквизиты для полагавшихся начислений.

Позже женщине позвонил другой мужчина и представился сотрудником банка, на лицевой счет которого поступила материальная помощь от «МММ». Звонивший сообщил, что деньги можно получить после приобретения страховой программы. Женщина перевела на указанные счета около 1 миллиона рублей.

Позже псевдобанкир снова позвонил и сказал, что фирма может в качестве компенсации продать облигации, для получения которых женщине необходимо заплатить комиссию и купить финансовый сертификат. Пенсионерка вновь поверила и перевела деньги по указанным реквизитам.

Всего женщина совершила 20 транзакций на общую сумму 7 миллионов рублей. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

В апреле произошло еще несколько крупных махинаций. 57-летняя жительница Прокопьевска, желая обезопасить свои денежные средства, перевела на счета мошенников более 6,7 миллиона рублей. Как выяснили правоохранители, ранее женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, будто злоумышленники пытались изменить ее персональные данные в личном кабинете мобильного банка, чтобы похитить все сбережения. После мужчина убедил пенсионерку, что для сохранности денег их нужно перевести на «безопасные» счета. Прокопчанка поверила ему и в результате перечислила на указанные ей телефонные номера имевшиеся у нее 238 тысяч рублей. Через некоторое время жительнице Прокопьевска позвонила девушка. Аферистка тоже сказала, будто является работником банка, и теперь мошенники пытаются незаконно оформить на горожанку кредит. Чтобы этого не случилось, она рекомендовала собеседнице самой взять онлайн-заем и «вернуть» деньги банку, - пояснили в ведомстве.

В итоге по указанию аферистки жительница Кузбасса в трех различных банках оформила кредиты на общую сумму более 5 миллионов рублей. Также она заняла у знакомых 1,4 миллиона рублей. Все деньги горожанка за 80 раз перевела на абонентские номера телефонов, которые ей диктовала псевдобанкир. При этом аферистка заверила, что в течение нескольких дней денежные средства прокопчанке вернут, а также обещала компенсацию, но этого не произошло.

Также в Новокузнецке 59-летний мужчина стал жертвой мошенника. Махинатор действовал по стандартной схеме, запугав горожанина хакерами, а тот согласился перевести деньги на «безопасный» счет. Следуя инструкции, горожанин оформил в двух банках кредиты на общую сумму 5,5 миллиона рублей, после чего вместе с собственными сбережениями в размере около 1,4 миллиона перевел средства на указанные незнакомцем банковские счета.

Суммарно мужчина отдал мошеннику около 6,9 миллиона рублей. Жена, узнав об этом, отправила супруга в банк, а там уже ему сообщили, что он ежемесячно должен платить по 160 тысяч рублей.

Кузбасские полицейские напоминают, что компенсации за якобы некачественные услуги или ущерб от деятельности финансовой пирамиды - это стандартные уловки мошенников для хищения денег. Помните, что никогда и ни при каких условиях нельзя под диктовку неизвестных выполнять какие-либо операции со своими банковскими счетами и картами. Также стражи порядка просят кузбассовцев провести беседы с пожилыми родственниками и рассказать им об этой схеме обмана.