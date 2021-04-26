Кузбассовцы голосуют за территории для благоустройства

Набережная Кировского района Кемерова - одно из разительно преобразившихся в рамках нацпроекта общественных пространств. Фото: пресс-служба администрацим Кемерова.

Впервые в истории Кузбасса проводится единое голосование за выбор общественных пространств: парков, скверов, пешеходных зон и так далее, которые благоустроят в 2022 году. Всего - 105 объектов в 19 городах региона. По итогам для благоустройства будут выбраны 45 из них - те, что наберут наибольшее количество голосов. В Кемерове и Новокузнецке горожанам предстоит выбрать по семь объектов, в других городах - от одного до трех, а вот жителям Тайги предстоит голосовать не за сам объект, а за проект благоустройства одного и того же сквера, представленный в трех разных вариантах. Средства на капитальное преображение общественных пространств выделяются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Голосование началось в понедельник, 26 апреля, и проводится в режиме онлайн - на платформе za.gorodsreda.ru. Принять в нем участие может любой кузбассовец старше 14 лет, авторизовавшись через портал госуслуг. Если учетной записи на госуслугах нет, можно отдать свой голос с помощью волонтеров, которые дежурят в торговых центрах города, в многофункциональных центрах и других общественных местах, наиболее посещаемых кузбассовцами. Главное в этом случае - захватить с собой мобильник и назвать волонтеру свои фамилию, имя, отчество и номер телефона, на который и поступит проверочный звонок в течение одной минуты после заявки. Последние четыре цифры со звонившего номера и станут паролем для авторизации человека на платформе. Узнать волонтеров в общественных местах можно по яркой униформе и брендированным бейджикам.

Отдать свой голос тому или иному общественному пространству кузбассовцы смогут до 30 мая включительно.

КОНКРЕТНО

Список общественных территорий для голосования в 19 городах Кузбасса. Победившие проекты будут реализованы в 2022 году.

Кемерово (7 победителей)

Бульвар улицы Кирова - от проспекта Советского до улицы Николая Островского

Сквер на пересечении улицы Красноармейской и улицы Черняховского

Парк Победы в жилом районе Ягуновский

Бульвар Патриотов - от улицы Радищева до улицы Двужильного

Парк культуры и отдыха «Березовая роща» (этап II)

Сквер напротив СОШ № 52 (улица Новогодняя, 8) в жилом районе Кедровка

Сквер у ДК поселка Боровой (улица Городецкая, 1а)

Сквер, проспект Молодежный, 10

Сквер за территориальным управлением Рудничного района

Сквер у территориального управления Центрального района

Сквер напротив ТЦ «Гринвич» на ФПК

Новокузнецк (7 победителей)

Улица 40 лет ВЛКСМ (четная сторона)

Проспект Запсибовцев

Улица Мичурина

Проспект Дружбы (нечетная сторона)

Улица Зорге (четная сторона)

Улица Циолковского (нечетная сторона)

Улица Кузнецова (нечетная сторона)

Улица Павловского (нечетная сторона)

Улица Тузовского (четная сторона)

Улица Дузенко (четная сторона)

Проспект Советской Армии (четная сторона)

Улица Зыряновская

Улица Тольятти

Проспект Бардина (четная сторона)

Анжеро-Судженск (2 победителя)

Парк по улице Мира (II этап)

Сквер возле ДК «Физкультурник» (II этап)

Центральный городской парк

Площадь «Борцам революции»

Сквер ДК «Судженский»

Белово (3 победителя)

Сквер стадиона «Грамотеинский»

Сквер «Яблоневый цвет»

Аллея по улице Тимирязева

Парк «Новогородский», Новый Городок

Сквер за домом № 22 по улице Советской

Березовский (1 победитель)

Парк Ветеранов

Мини-сквер в районе проспекта Ленина, 38, мини-рынок

Аллея у школы № 2 поселка шахты «Южная»

Площадь имени Волкова

Гурьевск (2 победителя)

Парк Победы (Салаир)

Сквер рабочих профессий (Гурьевск)

Аллея Героев (Гурьевск)

Сквер Ветеранов (Салаир)

Парк Молодежный (Салаир)

Калтан (2 победителя)

Площадь общественных мероприятий поселка Постоянный

Пешеходная зона проспекта Мира

Сквер кинотеатра «Молодежный»

Пешеходная зона улицы Дзержинского, поселок Постоянный

Киселевск (1 победитель)

Аллея Шахтеров по улице Мира

Пешеходная аллея по улице 50 лет Города

Сквер «Юбилейный»

Ленинск-Кузнецкий (2 победителя)

Сквер Мартовского Восстания по улице Мусохранова

Сквер по улице Коммунистической

Городской парк (территория граничит с парком имени Горького)

Сквер по бульвару Химиков

Парк Здоровья

Площадь Победы

Пионерский парк (II этап)

Мариинск (1 победитель)

Аллея по улице Рабочей

Аллея отдыха по улице Ленина

Пешеходная дорожка по улице Набережной

Междуреченск (2 победителя)

Сквер у МБУК ДК имени Ленина

Пешеходный тротуар от автовокзала до дамбы реки Уса по улице Интернациональной

Сквер возле перекрестка проспекта Строителей и улицы Кузнецкой

Площадь Весенняя

Пешеходный тротуар по улице Кузнецкой (от улицы Комарова до путепроводной развязки 42-го квартала)

Пешеходная зона проспекта Шахтеров

Бульвар Медиков

Мыски (1 победитель)

Аллея имени Воронина (IV этап)

Сквер у скульптуры «Лоси»

Сквер у памятника Аркадию Гайдару

Осинники (2 победителя)

Городской парк (II этап)

Детская площадка на улице Жданова (I этап)

Спортивная площадка (скейт-зона) улицы Чайковского

Зона отдыха на проезде Магистральный

Полысаево (1 победитель)

Парк имени Горовца (IV этап)

Парк Суворова

Сквер Памяти

Сквер Молодоженов

Сквер «Единый Кузбасс»

Прокопьевск (3 победителя)

Сквер у ДК «Северный Маганак» (I этап)

Сквер у ДК « Красная горка» (III этап)

Тырганский парк (III этап)

Зенковский парк (III этап)

Молодежный парк (III этап)

Тайга (1 победитель из трех вариантов дизайн-проектов)

Дизайн-проект сквера по улице 40 лет Октября (с площадкой для воркаута, пешеходными дорожками)

Дизайн-проект сквера по улице 40 лет Октября (с футбольным полем)

Дизайн-проект сквера по улице 40 лет Октября (с площадкой для воркаута, зонами отдыха)

Таштагол (2 победителя)

Улица Ленина, 64-84

Улица Коммунистическая в микрорайоне Шалым

Улица Поспелова на участке от остановки «Улица Поспелова» до улицы Поспелова, 21

Улица Суворова вдоль детсада № 2

Улица Островского на участке от ж/д переезда до улицы Островского, 1

Топки (2 победителя)

Улица Топкинская - от улицы Заводской до дома № 21 улицы Топкинской

Улица Топкинская - от дома № 23 улицы Топкинской до улицы Лермонтова

Улица Комсомольская - от улицы Луначарского до улицы Топкинской

Улица Чехова - от улицы Чехова до дома № 13 микрорайона Красная Горка

Улица Революции, 25-43

Юрга (3 победителя)

Мини-сквер возле памятника Строителям

Сквер на пересечении улицы Московской и улицы Кузбасской

Пешеходная зона от проспекта Победы до улицы Фестивальной

Сквер возле памятника Ленину

Пешеходная зона по проспекту Победы в границах проспекта Кузбасского и улицы Машиностроителей

Мини-сквер по улице Максименко (около кинотеатра «Эра»)

Сквер возле клуба «Строитель».