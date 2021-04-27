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Общество27 апреля 2021 7:10

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреля: 69 заболели, 3 скончались, 57 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 69 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 34 967 человек. Общее число умерших - 662, за минувшие сутки 3 скончались.

Вместе с этим еще 57 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 781 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 524 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2719 человека.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Кузбассе 2021: последние новости