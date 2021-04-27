Крупная угольная компания проектирует новые очистные сооружения

«Разрез Восточный» увеличивает количество очистных сооружений. Фото: пресс-служба «Разрез Восточный».

«Разрез Восточный» (входит в группу «Сибантрацит») приступил к проектированию новых очистных сооружений на восточном борту карьерной выемки. Собирающиеся в карьерном накопителе грунтовые и сточные воды, проходя многоступенчатую систему очистки, будут возвращаться в природу в качестве, соответствующем рыбохозяйственной категории. Площадь проектируемых сооружений будет в 20 раз больше площади действующих очистных, работающих в северной части карьера, а производительность – 1059 м3/ч.

Для насыщения сточных вод кислородом проектом будет предусмотрен монтаж по борту отстойника аэрационных установок для рассредоточенного спуска воды. Этот механизм обеспечивает снижение содержания железа в воде. Для улавливания следов нефтепродуктов на поверхности отстойника будут смонтированы сорбирующие боновые фильтры.

Ранее в Кемеровской области на «Разрезе Кийзасском» ввели в эксплуатацию дополнительные очистные сооружения. Природоохранный объект состоит из двух технологических линий, каждая из которых включает в себя отстойник, пруд осветленной воды, фильтрующий массив, пруд очищенной воды. На выходе вода сбрасывается в реку Большой Кийзас. Независимые лаборатории отбирают пробы для проведения физико-химических и бактериологических исследований. Результаты показывают, что вода соответствует установленным нормативам.

В «Сибирском Антраците» (также входит в группу «Сибантрацит») эксплуатируются шесть очистных сооружений. Очистка сточных вод происходит по принципу механического осаждения, а сбор поверхностных нефтепродуктов производится в боновые фильтры.

Справка КП

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в России производитель металлургических углей, мировой лидер по выпуску высококачественного антрацита. В группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области — АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».