В Кемерове сотрудница ЧОП и гардеробщица школы побили пятиклассника из-за семечек

Сотрудница ЧОП схватила ребенка за шею и, резко наклонив, ударила несколько раз о его собственные колени и пол. Фото: кадр видео.

В понедельник, 26 апреля, в кемеровских группах в социальных сетях появилось видео конфликта между школьником и двумя женщинами: гардеробщицей и охранником школы. Видеоролик начинается с момента, когда женщина в синем халате , как позднее выяснится, гардеробщица, пытается оттереть плечом рвущегося в небольшое помещение школьника. Тот прорывается с криком: «Где мои» ( дальше неразборчиво).

Затем гардеробщица пытается вытянуть школьника из комнаты, он вновь вырывается, и далее становится видно, что в кабинете находится сотрудница частного охранного предприятия. В это время парнишка пытается что-то сделать, ему говорят выйти, он отвечает, и охранница не выдерживает: вскакивает и, хлопнув ребенка несколько раз куда придется, хватает его за шею и с криком «Скотина!» рывком нагибает его так, что он падает, после чего несколько раз бьет его о собственные колени и пол.

Школьники, ставшие свидетелями инцидента, рассказали в социальных сетях, что причиной конфликта стали семечки. Щелкая их, мальчик оставлял шелуху где придется. Гардеробщица и отобрала у него пакет с семечками, отдав его охраннику, а та высыпала их в мусорное ведро. Обиженный ученик выразился нелицеприятно в адрес своей обидчицы, та и не сдержалась. Разгар конфликта с последствиями и попали в кадр неизвестного оператора.

Инцидент произошел в школе в жилом районе Ягуновский, расположенном на окраине Кемерова. Полиция начала проверку инцидента и быстро установила личности всех участников конфликта. А затем к делу подключился и Следственный комитет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - прокомментировали «КП» в кузбасском Следкоме.

Теперь следствию предстоит установить с помощью судебно-медицинской экспертизы, был ли причинен вред здоровью ребенка, проанализировать причины и условия, способствовавшие конфликтной ситуации. Расследование уголовного дела продолжается.