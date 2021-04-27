Okko представляет онлайн-экскурсию «Третьяковка. Машков. Кузбасс»

Фото: Сбер

27 апреля на мультимедийном сервисе Okko, входящем в экосистему Сбера, состоится премьера эксклюзивной онлайн-экскурсии по выставке, посвященной 300-летию Кузбасса «Третьяковка. Машков. Кузбасс».

В новой экскурсии народный артист России Владимир Машков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям об экспонатах выставки «Даешь Кузбасс!», которая проходит в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу до 10 мая.

Отправной точкой экскурсии стал плакат Александра Дейнеки «Даешь пролетарские кадры Урало-Кузбассу!» - свидетельство истории создания макрорегиона Урало-Кузбасс. Грандиозный проект притягивал людей разных специальностей со всего мира: иностранные рабочие и специалисты, лучшие советские инженеры и конструкторы ехали в Кузбасс, чтобы создавать новую промышленную базу страны. Первенец советской металлургии - Кузнецкий меткомбинат был построен за рекордные для мировой практики сроки - 1 000 дней. Онлайн-экскурсия представляет работы советского периода из собраний кузбасских музеев, ведущих музеев России и частных коллекций о героях труда, чьими руками был построен Кузнецкий меткомбинат.

Помимо картин 1930-60-х гг. директор одного из главных музеев страны и всенародно любимый артист обратят внимание на работы современных авторов, в том числе одного из известных российских молодых художников Ильи Гапонова. Специально для выставки «Даёшь Кузбасс!» он создал мурал для ротонды в Новой Третьяковской галерее.

Владимир Машков:

«Выставка «Даёшь Кузбасс!» для меня напоминание о месте, где я вырос, о моей малой Родине. Люди, изображенные художниками на картинах, представленных на выставке, испытывают очень сильные чувства. Проявление этих чувств сдержанное, эмоции скупы, но от этого они еще мощнее воздействуют на зрителя, заставляя вглядываться в каждую деталь. Волю и силу, словно исходящую от этих людей, создавших в прошлом веке колоссальную индустрию, может ощутить любой посетитель выставки.

«Даёшь Кузбасс!» — это место силы, где любой может зарядиться энергией настоящих, больших эмоций и чувств. В видеоэкскурсии с директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой мы попытались об этом рассказать. Кроме того, вы узнаете интересные факты об искусстве прошлого века, а также о современных молодых художниках, представляющих в своих работах новый взгляд на человека в индустриальном мире».

Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковской галереи:

«В Новой Третьяковке мы представляем 64 работы на тему индустриализации Кузбасса, созданные в разное время: художниками 1930-х годов, прославивших «стройки коммунизма», романтиками «сурового стиля» 1960-х годов и современными художниками «нулевых». В 20-30-х годах художники ехали в Кузбасс - регион, где возводился самый невероятный угольно-промышленный комплекс страны и становились свидетелями грандиозной стройки. Благодаря им вы увидите, как шла индустриализация Кузбасса. Тема региона и сегодня остается актуальной для молодых художников. Илья Гапонов, картины которого представлены на выставке, создает полотна с помощью смолы, которую получают из каменного угля, добытого на шахтах Кемеровской области и посвящает их современным труженикам Кузбасса.»

Джаник Файзиев, генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko:

«Мы продолжаем развитие библиотеки сервиса эксклюзивными проектами в области культурного контента. Для Okko “Третьяковка. Машков. Кузбасс” стал третьей совместной инициативой со знаменитым музеем, двери которого благодаря онлайн-формату открыты в любое время для жителей всей страны».

Ранее мультимедийный сервис Okko представил экскурсии «Третьяковка со Шнуром» и «Третьяковка с Хабенским», рассказавшие зрителям о классической и авангардной русской живописи из собрания Третьяковской галереи.

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