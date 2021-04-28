Гала-концерт «Студенческой весны», выставка стрит-арта и релаксация в кинотеатре: как интересно провести выходные в Кемерове

Гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2021». Фото: Денис СКОРОБОГАТОВ.

Праздник молодости и таланта

На одной сцене увидим артистов разного жанра.

В филармонии Кузбасса пройдет гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2021». За Гран-при поборются сборные команды семи вузов области: КемГУ, КузГТУ, КемГМУ, КемГСХА, КемГИК, СибГИУ и новокузнецкий филиал КемГУ.

Вузовские этапы объединяют сотни студентов, и гала-концерт - это кульминация фестиваля, ведь в него входят номера, прошедшие двойной отбор: сперва в своем учебном заведении, а затем отмеченные жюри среди других финалистов. Поэтому зрителям предстоит увидеть лучшее из лучшего от самых творческих студентов. И все это - на одной сцене.

Гала-концерт «Студенческой весны» - это яркий и динамичный праздник молодости и таланта, который открывает новые дарования в музыкальном, театральном, танцевальном и других жанрах. Пожалуй, самое главное молодежное событие года и самое ожидаемое!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

29 апреля, начало в 18.30

Цена билетов: 700 рублей

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Выставка стрит-арта в Кузбасском центре искусств. Фото: Надежда БОЙКОВА.

Соединение холста и стрит-арта

Учимся отличать вандализм от искусства.

Урбанистическое искусство вовсю цветет в Москве и Питере, но и у нас в Кузбассе есть удивительно много ребят - художников по стрит-арту. Именно поэтому до 17 мая в Кузбасском центре искусств вы сможете увидеть более 120 работ от классных кемеровских райтеров, чьи работы вы уже наверняка видели ранее, но могли не знать их авторов. На выставке под названием SPOT представлено творчество райтеров, выражающее их мысли, взгляд на мир и красоту окружения. Иногда элементы стрит-арта называют вандализмом и борются с ними закрашиванием, но настоящий стрит-артер всегда знает, где он может перейти границу. К слову, научиться отличать вандализм от искусства все желающие смогут на мастер-классах, которые состоятся в рамках выставки.

Приходите и проникнитесь красотой, казалось бы, привычных улиц, граффити-сленгом и умением ребят, которые живут с вами в одном городе!

Кузбасский центр исскуств

ул. Дзержинского, 6, т.: (384-2) 75-07-88

Ежедневно, с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

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Оружие всегда притягивает взгляд, будь это пистолет или клинок. Фото: Музей ИЗО.

Правда стали

Восхищаемся работой лучших оружейников мира.

Оружие ценилось во все времена. На протяжении многих столетий оно служило не только средством защиты и добывания пищи, но было незаменимо в парадном церемониале, в спортивных состязаниях, являлось почетной наградой, дорогим подарком, непременным атрибутом офицерского мундира и парадного костюма.

Оружие всегда притягивает взгляд, будь это пистолет или клинок. А если оно еще и с красивой отделкой, тем более. В Музее изобразительных искусств Кузбасса на выставке «Блеск стали. Художественное оружие XVIII - XX веков» из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника такого красивого оружия много, самого разного, и смотреть можно на него часами.

Боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII - начала XX века стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия, - все это представлено на выставке.

Посетители музея смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет.

Выставка будет интересна всем, но мужчинам всех возрастов - особенно.

Музей изобразительных искусств Кузбасса

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78

Вторник - воскресенье, с 11.00 до 19.00, понедельник - выходной

Цена билетов: от 130 рублей

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Эксклюзивные сеансы релакса и энергетического равновесия в кинотеатре. Фото: «Кузбасскино».

Сеанс релакса в кинозале

Восстанавливаем силы в необычном месте.

«Кузбасскино» представляет эксклюзивные сеансы релакса и энергетического равновесия в кинотеатре - расслабление, снятие усталости, восстановление сил, приведение в порядок мыслей и получение прилива бодрости. Полноценный отдых позволит с новыми силами приступить к работе после рутины будней или погрузиться в череду событий на предстоящих майских праздниках!

Во время сеанса гостей ждет мир звуков, ароматов и визуализации, настраивающих на приятное расслабление и релаксацию. Ароматный чай, полезные «вкусняшки», теплые пледы и пирамиды равновесия прилагаются в качестве бонуса. Продолжительность сеанса - 60 минут. Заявки принимаются как от организованных групп, так и индивидуально.

«Кузбасскино»

пр.Советский, 4, т.: (384-2) 36-43-69

Ежедневно, с 9.00 до 23.00

Цена билетов: 150 рублей