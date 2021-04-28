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Общество28 апреля 2021 7:22

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 апреля: 67 заболели, 1 скончался, 54 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 апреля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 67 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 034 человека. Общее число умерших - 663, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 54 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 835 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 536 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2522 человека.

Яндекс-статистика.

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