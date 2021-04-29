Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 апреля: 65 заболели, 1 скончался, 56 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 29 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 65 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 099 человека. Общее число умерших - 664, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 56 кузбассовца выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 33 891 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 544 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2281 человека.