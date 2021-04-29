На юге Кузбасса резко повысился уровень рек: начались подтопления

Только за одни сутки - 27 апреля, на юге области выпало до половины месячной нормы осадков. Фото: Георгий ШИШКИН

Интенсивные дожди, которые прошли на юге области в середине недели (до половины месячной нормы за сутки) привели к активному снеготаянию и повышению уровней рек.

На юге области начались первые подтопления.

Неприятный сюрприз от малых рек

Так, по информации отдела ГО и ЧС администрации Мысков, из-за дождей произошел подъем воды в малых реках - Кийзак, Тетенза, Игаза, протекающих по территории города. В результате повышения уровня воды оказались подтопленными земельные участки, находящиеся в низине. В частности, в среду, 28 апреля, небольшая речушка Игаза, от двух до пяти метров в ширину, а в летнее время похожая на ручей, за одну ночь превратилась в стремительный поток шириной 25-30 метров. Она смыла мост, затопила улицу Зеленогорскую, захватив и подворья частных домов местных жителей, и дачные участки, но в дома, к счастью, не зашла. Мысковчане, живущие на этой улице, были вынуждены добираться домой в окружную: огородами и пешком. Спустя сутки Игаза вернулась в свое русло.

Зато из-за резкого повышения уровня воды в Томи в Новокузнецком районе затопило дорогу в поселок Карлык, и он оказался отрезан от города.

- В Карлыке произошло подтопление непосредственно садового общества «Строитель-4». Я приехал, увидел, что действительно произошел подрыв моста. Проехать было уже невозможно, вода уходила под мостом, а далее она подтопила садовые участки и подошла к фундаментам домов. Более 30, а то и более, было затоплено, - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Новокузнецкого района Валерий Медведев.

Ради безопасности людей на этом участке временно ограничили движение транспорта. Ремонтные работы будут продолжаться до 4 мая.

Слишком тепло и много осадков

Как пояснили в Кемеровском гидрометцентре, стремительному повышению уровня воды в Томи способствовало установление в регионе круглосуточных положительных температур и вскрытие ее малых рек и притоков - Мрас-Су, Тебы, Усы. Свою лепту внесли и уже упомянутые ливневые дожди, которые прошли в Новокузнецке и на юге Кузбасса.

В самом Новокузнецке на 16.00 четверга, 29 апреля, вода поднялась до отметки 580 сантиметров. При том, что опасной для южной столицы Кузбасса считается отметка в 630 сантиметров: по словам замглавы Евгения Бедарева, именно на этом уровне начинается подтопление домов в частном секторе микрорайонов 6-го километра, Вертолетной площадки, далее - поселков Форштадт, Кульяновка, Притомский. Синоптики прогнозируют осадки и на последующие дни, в том числе - в верховьях рек, что повлечет дальнейшее повышение уровня воды и подтопление прибрежных территорий.

В настоящее время в Новокузнецке началась эвакуация маломобильного населения из опасных зон. В этих районах МЧС оповещает оставшихся горожан о подготовке к возможной эвакуации. Жители должны собрать необходимые вещи, документы, медикаменты и быть готовыми в любой момент выйти на спасательные посты. К моменту подготовки публикации шесть человек уже были эвакуированы.

Органы оперативного реагирования ЕДДС приведены в режим круглосуточный повышенной готовности, они взаимодействуют с городами юга региона. Во всех подтопляемых районах проводятся объезды территорий совместно с МЧС, органами внутренних дел, ГИБДД.