В Шерегеше кузбассовцы наговорили на миллион минут, но москвичи скачали больше

Москвичи и кузбассовцы больше других туристов пользовались мобильным интернетом в Шерегеше. Фото: пресс-служба МегаФон.

В МегаФоне проанализировали цифровые предпочтения горнолыжников и сноубордистов, которые отдыхали в Шерегеше этой зимой. Кузбасские Альпы полностью восстановились после пандемии – абонентов оператора на склонах было больше в 2,5 раза, чем в прошлом году. Чаще всех здесь катались москвичи, с которыми по трафику удалось конкурировать лишь кузбассовцам.

Сезон в Шерегеше порадовал не только обилием снега, но и высокой туристической активностью, по сравнению с пандемийным 2020 годом. По данным МегаФона, потребление мобильного интернета увеличилось здесь в 6 раз и составило 170 ТБ. Этого достаточно, чтобы проводить знаменитый фестиваль весеннего солнцекатания Grelka Fest 300 дней подряд без ограничения дата-трафика.

В этом году МегаФон провел большую работу по улучшению качества связи на курорте. Фото: пресс-служба МегаФон.

Больше всех в Шерегеш приезжали жители Москвы и Московской области - почти 40% от всех российских туристов. Кстати, столичные абоненты удерживают лидерство по интернет активности на курорте второй год подряд. В этом сезоне они скачали 63 ТБ данных и проговорили почти 850 тысяч минут. Не сбавляют скорость на склоне и на смартфоне и жители Кемеровской области. Местным горнолыжникам и сноубордистам не хватило 20 ТБ до цифрового уровня столичных лидеров. А вот проговорили кузбассовцы больше всех – рекордные 1 млн минут.

Среди сибиряков чаще всего на склоны приезжали из Новосибирской области и Алтайского края. Меньше всего в Шерегеше катались гости с Кавказа и регионов Поволжья.

«Перед этим сезоном технические специалисты компании провели большую работу по улучшению качества связи на курорте. Рядом с ключевыми трассами популярного Сектора А появилось дополнительное оборудование оператора, а на Секторе Е проведена модернизация базовой станции для увеличения зоны покрытия 4G МегаФона. В итоге трафик на сети увеличился в 6 раз, а средняя скорость мобильного интернета за сезон составила 43 Мб/с», - отметила Людмила Цветкова, директор МегаФона в Кузбассе.

В уже прошедшем зимнем сезоне средняя скорость мобильного интернета от МегаФон на курорте составила 43 Мб/с. Фото: пресс-служба МегаФон.

Инфраструктура оператора подготовлена к приёму цифровых устройств своих абонентов и в период летнего отдыха в Шерегеше, который с каждым годом становится всё популярнее.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон предлагает более десяти решений для бизнеса в области кибербезопасности, выручка от их реализации выросла в 2020 году более чем в 2 раза.