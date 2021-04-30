В Мысках торжественно открылся спорткомплекс «Олимп»

Фото: пресс-служба группы «Сибантрацит»

30 апреля «Олимп» распахнул свои двери для спортсменов и тренеров. На открытии присутствовали почетные гости: заместитель главы Мысковского городского округа (МГО) по социальным вопросам и национальной политике Роберт Апонькин, начальник управления культуры и спорта Алексей Негода, а также юные спортсмены, которые будут заниматься на базе спорткомплекса.

Посмотреть на обновленный «Олимп» приехал и глава Мысковского городского округа Евгений Тимофеев. Он называет спорткомплекс своим вторым домом, ведь в его стенах он занимался тяжелой атлетикой более 25 лет, стал чемпионом Европы и мира по пауэрлифтингу:

- Для меня, как для главы города, очень важно, чтобы как можно больше социальных объектов преображалось. Но «Олимп» - это особенное место, здесь я провел все детство и юность, тренировался, потом сам стал тренировать ребят, поэтому ремонт, который сделал «Разрез Кийзасский», - благородное дело. Надеюсь, что интерес к спорту у подрастающего поколения будет расти, всегда приятно заниматься в комфортных условиях».

На финансирование ремонта в «Олимпе» ООО «Разрез Кийзасский» (входит в Группу «Сибантрацит») выделил 23 миллиона рублей.

Для участников торжественной церемонии открытия экскурсию по спорткомплексу провел бессменный директор «Олимпа» Александр Тишин, который занимает эту должность уже более 50 лет. По его словам, для «Олимпа», работающего с 1971 года, это первый капитальный ремонт.

Настоящая гордость «Олимпа» - зал тяжелой атлетики. Теперь там смогут одновременно заниматься до 30 человек. Таких залов очень мало не только в Кузбассе, но и в России.

Побывал на экскурсии и президент Кемеровской областной общественной организации «Федерация тяжелой атлетики Кемеровской области» Виктор Сунайкин:

- Мыски всегда славились своими рекордами в тяжелой атлетике. И спортсмены продолжают показывать высокие результаты. Например, на базе «Олимпа» тренируются две девушки, которые вошли в основной состав сборной России. Это Таня Тыдыякова и Катя Хаджиева. Теперь мы от них будем ждать новых медалей, как и от других спортсменов, ведь «Олимп» стал новым и современным.

В настоящее время в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» занимаются 600 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Вечером его посещают взрослые - играют в баскетбол и волейбол. Воспитанники спорткомплекса регулярно ездят на соревнования регионального и федерального уровня, завоевывают награды.

К слову, «Олимп» не первый объект, отремонтированный на средства «Разреза Кийзасского» (входит в Группу «Сибантрацит»). Ранее в Мысках были обновлены Центральная библиотека, ДК «Юбилейный», средняя общеобразовательная школа № 3 и др.