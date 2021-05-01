Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 мая: 65 заболели, 57 выздоровели, умерших нет

На 1 амя медицинскую помощь в Кузбассе получают 558 пациентов с диагнозом COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших.

На утро 1 мая еще у 65 кузбассовцев выявили коронавирус. На сегодняшний день общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 35 228 человек.

Отметим также, что 57 человек за прошедшие сутки выздоровели, и теперь общее число тех, кто поборол коронавирус с начала пандемии, достигло 34 005.

А вот число умерших с подтвержденным COVID-19 за минувшие сутки осталось прежним 665 человек. Впервые за последнее время никто из пациентов с подтвержденным диагнозом не умер.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 558 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2198 человек.