Считанные сантиметры остались до критических уровней рек на юге Кузбасса

Фото: Управление защиты населения и территории Новокузнецка.

Паводковая ситуация на юге Кемеровской области близка к критической: уровень воды в реках продолжает подниматься.

Так в Таштагольском районе уже вышли из берегов такие малые реки как Пызас, Мунжа, Шалым, Кочура и другие.

Согласно информации от пресс-службы администрации Таштагольского района, в поселке Мундыбаш зафиксирован выход воды на улицы Лузина и Коммунистическую, а также на дороге в поселок Амзас. Сложная обстановка на дороге в Усть-Кабырзу: на участках Джелсай и 8 Марта. Автодор уже работает на первом участке, а второй – до снижения уровня в реке Пызас останется плохо проходимым.

В самом Таштаголе наблюдается повышение уровня реки Кочура, что привело к переливу воды на Александровском мосту, на дорожное полотно и огороды на улице Увальной. Да и самой Кондоме в районе местного аэропорта до опасного уровня в четыре метра, осталось подняться на всего на пять сантиметров.

- Действительно, в Таштаголе назревает сложная ситуация, до критического уровня осталось немного. Но и готовность высокая – дежурство установлено, все контрольные точки отслеживаются постоянно, начато патрулирование, готовы пункты временного размещения, средства и силы для эвакуации наших жителей, - говорит глава Таштагольского района Владимир Макута.

В Новокузнецке аналогичная ситуация - на 12.00 субботы, 1 мая, река Томь поднялась до отметки в 627 сантиметров и до опасного уровня, когда начинает подтапливать жилые районы города, осталось всего три сантиметра.

Вместе с тем, прогнозы синоптиков внушают опасения. Так согласно данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня и в течение завтрашней ночи, на юге ожидаются дожди и повышение температры воздуха до +19 градусов. А запасы снега в горно-таежных территориях Кузбасса еще велики. И согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в связи с осадками и снеготаянием на территории Кемеровской области в период 1-5 мая продолжатся подъемы уровней воды на реке Кондома в районе поселка Кузедеево (опасная отметка 572 см), на реке Мрас-Су в районе поселка Усть-Кабырза (опасная отметка 450 см, на утро 1 мая — 427 см), и в районе города Мыски (опасная отметка 425 см), возможно достижение опасных отметок и в других местах Кузбасса и подтопление прибрежных территорий населённых пунктов