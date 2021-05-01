Кузбасс встретит Пасху в масках

В храмах области пройдут традиционные праздничные богослужения, но с обязательным требованием о соблюдении антиковидных мер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Православные кузбассовцы готовятся отметить Пасху. Праздничные богослужения с разрешения властей региона пройдут в 132 храмах и церквях области. Сотрудники МЧС уже проверили их все на соответствие требованиям пожарной безопасности, наличие путей и планов эвакуации и даже провели соответствующие тренировки. Представители ведомства будут находиться в храмах и непосредственно во время литургии.

Маски и дистанция - обязательны

Сами праздничные службы начнутся в 23.30, а ровно в полночь во всех кузбасских приходах вокруг храмов пройдут крестные ходы, которые являются обязательной частью торжественного богослужения. После них и начнется праздничная литургия. Ее длительность составляет около трех часов, поэтому стоит учесть этот момент, если собираетесь посетить храм вместе с детьми.

- Нам важно не допустить третьей волны коронавируса, поэтому обращаемся к прихожанам с просьбой проявить понимание и соблюдать во время службы санитарные требования: быть в маске, держаться друг от друга на дистанции. Для этого на полах храмов есть специальные метки, которые были специально обновлены к Пасхе, - сообщил руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

В отличие от прошлой весны, когда все мероприятия проводились онлайн, в этом году кузбассовцы смогут освятить пасхальные яства в храме. В Знаменском соборе Кемерова например, это можно будет сделать уже в субботу, 1 мая, с 11.00 до 15.00, сразу после пасхального богослужения, и до 14.00 воскресенья, 3 мая. По словам отца Вячеслава Ланского, по многолетней традиции столы для пасхальных блюд прихожан будут стоять во дворе Знаменского собора, и во избежание большого скопления людей священнослужители возле них будут находиться непрерывно.

На колокольню пустят всех желающих

На Светлой седмице (неделя, следующая за Пасхой) - с понедельника по воскресенье - в кемеровских храмах пройдут концерты колокольного звона. Начиная с 4 мая выпускники и учащиеся курсов православных звонарей «Кузнецкая звонница» будут давать по два концерта в день (в пятницу и субботу - по одному), во время которых порадуют горожан и жителей Кемеровского района различными видами праздничного колокольного звона. Всего состоится десять концертов - по одному в каждом из десяти храмов. (Подробнее смотрите в «Где пройдут концерты колокольного звона»?»).

Кроме того, в эту же праздничную неделю любой желающий может прийти на колокольню любого храма и позвонить в колокола.

- Светлая седмица - это единственное время в году, когда звон можно услышать в неурочное, не богослужебное время: согласно церковному уставу, на Пасху и во все дни Светлой седмицы дозволяется, подчеркиваем, не обязателен, а именно дозволяется «звон целодневный», -

пояснили «Комсомолке» в Кузбасской митрополии. - Эта традиция появилась еще в 18-м веке, и до сих пор на «звонильной неделе» на колокольню пускают мирян практически в любом православном храме.

КОНКРЕТНО

Где пройдут концерты колокольного звона?

2 мая

14.00 - храм Святой Троицы, деревня Старочервово, улица Озерная, 1

3 мая

11.00 - храм Преподобного Сергия Радонежского, поселок Комиссарово, улица Школьная, 38

4 мая

10.30 - храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», Кемерово, проспект Шахтеров, 56/1

10.30 - Никольский собор, Кемерово, улица Гончарова, 51

5 мая

11.00 - Знаменский кафедральный собор, Кемерово, улица Соборная, 24

13.00 - храм в честь собора Кемеровских Святых, Кемерово, улица Красноармейская, 99/1

6 мая

10.00 - храм Святой Троицы, Кемерово, проспект Химиков, 32

11.30 - храм Архистратига Михаила, деревня Сухово (слева от центрального въезда в ЖК «Европейские провинции»)

7 мая

12.00 - храм Благоверных Князей Бориса и Глеба, деревня Осиновка, улица Центральная, 3а

8 мая

10.00 - храм Преподобного Александра Свирского, деревня Журавлево, улица Боровая, 1а/1.