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Общество2 мая 2021 7:49

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая: 63 заболели, 3 скончались, 51 выздоровели

Вся самая актуальная информация о COVID-19 в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 63 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 291 человека. Общее число умерших - 668, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 51 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 056 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 567 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2270 человек.

Яндекс-статистика.

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