Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая: 63 заболели, 3 скончались, 51 выздоровели

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу в регионе.

За минувшие сутки сразу 63 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 35 291 человека. Общее число умерших - 668, за минувшие сутки скончался один пациент.

Вместе с этим еще 51 кузбассовцев выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 34 056 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 567 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2270 человек.